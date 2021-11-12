Local Sports: Cumberland County schedule and scores for Nov. 12

BASKETBALL
COLLEGIATE MEN
PSAC vs. CIAA Conference Challenge
Shippensburg 71, Virginia Union 65
TownePlace Suites Tip-Off at Messiah
Rowan 111, Coast Guard 83
Messiah 69, Calrkson 57
COLLEGIATE WOMEN
Shippsneburg 80, Virginia Union 66
Messiah 53, Salisbury 44
FOOTBALL
SCHOLASTIC
District 3 Playoffs
Class 6A
Semifinals
Wilson 14, Central York 11
Class 5A
Quarterfinals
Governor Mifflin 63, Warwick 35
Spring Grove 21, Waynesboro 6
Exeter 43, Manheim Central 26
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Cedar Cliff 10, Shippensburg 7
Class 4A
Quarterfinals
Bishop McDevitt 62, Northern 0
Berks Catholic 21, Cocalico 7
Lampeter-Strasburg 62, Big Slring 13
Kennard-Dale 28, Donegal 14
Class 3A
Semifinals
Boiling Springs 35, Hamburg 7
Class 2A
Championship
York Catholic 35, Upper Dauphin 8
ICE HOCKEY
SCHOLASTIC
CPIHL
Bears Division
West Shore 6, Dallastown 3
Central Dauphin 8, Cumberland Valley 2
Viola Division
Schuylkill Valley 7, Keystone Kraken 3
SQUASH
COLLEGIATE WOMEN
Franklin & Marshall 6, Dickinson 3
VOLLEYBALL
COLLEGIATE WOMEN
Millersville 3, Shippensburg 0