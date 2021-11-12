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Local Sports: Cumberland County schedule and scores for Nov. 12

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BASKETBALL

COLLEGIATE MEN

PSAC vs. CIAA Conference Challenge

Shippensburg 71, Virginia Union 65

TownePlace Suites Tip-Off at Messiah

Rowan 111, Coast Guard 83

Messiah 69, Calrkson 57

COLLEGIATE WOMEN

Shippsneburg 80, Virginia Union 66

Messiah 53, Salisbury 44

FOOTBALL

SCHOLASTIC

District 3 Playoffs

Class 6A

Semifinals

Wilson 14, Central York 11

Class 5A

Quarterfinals

Governor Mifflin 63, Warwick 35

Spring Grove 21, Waynesboro 6

Exeter 43, Manheim Central 26

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Cedar Cliff 10, Shippensburg 7

Class 4A

Quarterfinals

Bishop McDevitt 62, Northern 0

Berks Catholic 21, Cocalico 7

Lampeter-Strasburg 62, Big Slring 13

Kennard-Dale 28, Donegal 14

Class 3A

Semifinals

Boiling Springs 35, Hamburg 7

Class 2A

Championship

York Catholic 35, Upper Dauphin 8

ICE HOCKEY

SCHOLASTIC

CPIHL

Bears Division

West Shore 6, Dallastown 3

Central Dauphin 8, Cumberland Valley 2

Viola Division

Schuylkill Valley 7, Keystone Kraken 3

SQUASH

COLLEGIATE WOMEN

Franklin & Marshall 6, Dickinson 3

VOLLEYBALL

COLLEGIATE WOMEN

Millersville 3, Shippensburg 0

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