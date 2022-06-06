 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
alert top story

The 2022 Boiling Springs High School graduation list

  • 0
Boiling Springs graduation

Boiling Springs High School's senior class celebrated its graduation ceremony at Ecker Field on Friday.

 Ellie Blanchard, For The Sentinel

A look at the 2022 graduation class for Boiling Springs High School:

Corinne Christine Albin

Joshua Luke Anderson

Giovanni Jacob Andreoli

Aurora C. Arena

Callie Elyse Asper

Raif Michael Barber

Jaydan Tyler Barrick

Samuel Finn Baumgartner

Hayden Richard Beam

Daniel Everett Beaston

Kailyn Marie Bentley

Mohammad UmairQasim Bhatti

Sean Lee Biniek

Seth Morrison Biniek

JaeMin Allen Birdsall

Anna Katherine Book

Evan Michael Book

People are also reading…

Nathan Ronald Book

Rylea Margaret Bouman

Jacob Lee Brandt

Joshua Michael Breneman

Emma Mary Britcher

Braeden Wilson Burr

Kennedy Cardenas-Guizar

Ashleigh Jeanne Cease

Sophia Elaine Chadwick

Anna Elizabeth Chamberlin

Sean Edward Christenson

Robert Jasper Clapp

Kurtis Steven Clay

Chase John Coyle

Erik Scott Coyle

Hunter Michael Anthony Coyle

Anthony James Cranga

Ella Karrine Davis

Erika Evelyn DeWalt

Daniel Paul Decker

Isabella Monet Donatelli

Mila Isabel Elash

Brianna Marie Errington

Cody Allen Fahnestock

Lilly Anna Femmer

Felicia Kristina Figueroa

Dakotah Paul Fisher

Ronald Christopher Fleischmann, Jr.

Nevin Gerard Fleniken

Kaylee Mae Fry

Hayley Victoria Furfari

Carson John Garvey

Emma Madison Gast

Samantha Jade Gatuz

Ella Bleu Gettle

Alexus Marie Gonzalez

Aralyn Rose Hacker

Gail Laurelin Hammontree

Ally Elizabeth Harman

Collin Samuel Harris

Joshua Edward Hiles

Kayla Marie Hippensteel

Savanna Margaret Hoffman

Ella Grace Hosie

Kyleigh Frances Hostetter

Ava Lane Hough

Shaylee Joanna Hurrell

Chayse Madison Jumper

Lilly Ann Kann

Kobin Alec Karper

Erin June He Keen

Zeeshan Farooq Kiyani

Carter Austin Kuffa

Chelsea Rinay Kulawiecz

Zatalya Alexis Kulawiecz

Jack William Laing

Garrett Marshall Lamason

Austin Michael Lear

Blake A. Lear

Michelle Vivian Lee

Summer Nicole Leeds

Eric Charles Leese

Alexis Ryan Loudon

Peyton Rose Lubinsky

Colin Gregory Lunde

Sophia Noel Malloy

Dakota Roger Martin

Trey Maximillian Martin

Cornell Lawrence McNeal III

Mallory Arlene McNulty

John James Meikrantz

Joseph Lawrence Menke

Owen Michael Metz

Aidan Matthew Metzger

Carson Loy Metzger

Brianna Michele Miller

Emily Elise Miller

Ryan Gabriel Morgan

Leslie Erin Mummert

Henry Alexander Newton

Trentan Brohn Noggle

Tyler John Nolte

Brandon Thomas Oles

Brady Stewart Olsen

Shalim Jair Olvera Arriaga

Rafael Cristian Orihuela, Jr.

Ansh Hasmukhbhai Patel

Jacob Dylan Peffer

Carly Elizabeth Perry

Christian Jaymz Petrovich

Madeline Elizabeth Pierce

Alexander J. Plante

Madeline Michelle Rank

Gavin Burke Rauhut

Rutana Jason Reed

Emma Grace Reifsteck

Charlotte Rita Reilly

Laurel Elizabeth Rice

Taylor Alexis Rice

Thankful Ruth Rocca

Elijah Luke Rohrbaugh

Paige Alexis Rohrbaugh

Madison Mikayla Romig

Ajla Salkic

Delainey Paige Sanders

Abigail Nichole Schwang

Mackenzie Elizabeth Scott

Dylan Christopher Shenk

Nathan Andrew Shuell

Jordyn Grace Shughart

Gavin Robert Smeltzer

Sarah Grace Snyder

Fardin Soltani

Abigail Florence Spahr

Hailie Nicole Stamm

Riley Erin Stamper

Madelyn Rose Steinour

Arianna Mae Stenger

Magdalena Lorraine Stephens

Laurin Rebecca Still

Megan Katherine Surkosky

Mackenzie Lynne Swift

Anjal Tamang

Sonam Chaki Tamang

Tshesang DolmaTamang

Eli David Thompson

Abbagayle Jane Walter

Cameron Ray Walters

Landen Stone Warner

Matthew Garrison Whare

Kristopher Michael White

Grace Catherine Willacy

Leah Paige Williams

Carson Riley Winters

Rya Renee Wood

John Vincent Yanity

0 Comments
0
0
0
0
0

Tags

Want to see more like this?

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Dean's List for June 4

Dean's List for June 4

The following students were named to the dean’s list of the University of Vermont: Macrina Gaither of Mechanicsburg, Hilary Rubin of LemoyneTh…

Dean's List for May 28

Dean's List for May 28

Check out the area students who were recently named to the dean's lists of their respective colleges and universities.

Watch Now: Related Video

Veterans return to Normandy to mark 78th anniversary of D-Day landing

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News