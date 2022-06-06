The 2022 Boiling Springs High School graduation list

A look at the 2022 graduation class for Boiling Springs High School:
Corinne Christine Albin
Joshua Luke Anderson
Giovanni Jacob Andreoli
Aurora C. Arena
Callie Elyse Asper
Raif Michael Barber
Jaydan Tyler Barrick
Samuel Finn Baumgartner
Hayden Richard Beam
Daniel Everett Beaston
Kailyn Marie Bentley
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