Honor Roll for Nov. 12

Here is the honor roll for the first marking period in South Middleton School District:

Yellow Breeches Middle School

Grade 6 Distinguished

Edward Acuna, Connor Bailey, Madison Baron, Addison Chapones, Isaiah Chripczuk, Levi Chripczuk, Marcus Cserny, Kayley Demnicki, Ryann Fitzgerald, John George, Jordon Hall, Jaxson Jumper, Isaac Kimmel, Darla Klimkiewicz, Owen Kulp, Marissa Lenker, Claire Lindsey, Ava Linsenbigler, Drew Loftus, Madisyn McCarty, Ryle Pittman, Jacob Primrose, Memphis Rech, Bennett Rudge, Olivia Savord, Nathan Scavone, Charlotte Sekela, Emmett Shaw, Maiajewel Shoap, Alyvia Shoemaker, Keira Steel, Angel Thomas, Hailey Wasielewski, Sophie White, Benjamin Wiedenmayer, Willa Yocum, Carter Zandvoort

Grade 6 Honors

Nicholas Antes, Allison Arnold, Gavin Brenneman, Keaton Brown, Elliyona Brownewell, Grayson Butler, Kenneth Crimmins, Nikolina Dugonjic, Ian Eckert, Quinn Farrance, Hunter Flickinger, Cayden Garman, Isabella Gayman, Liliana Gutacker, Carly Hoffheins, Aiden Landon, Emma Lapp, Kasey Lawyer, Taylar Lebo, Vivien Long, Landon Lubart, Mya McCloskey, Jacob Mooney, Bella Mummert, Jackson Otteson, Alisha Patel, Addisyn Rayhart, Suzanna Rea, Prozel Sanyashi, Isabella Shank, Brody Sheriff, Campbell Sias, Julia Toner, Ashlee Vohl, Megan Wagner, Samuel Whitman, Olivia Wickard, Teagan Wills, Macie Wilson, Lukas Wright

Grade 7 Distinguished

Katelyn Anderson, Reed Barnhart, Vivian Chen, Christiana Crayton, Kayla Fry, Kai Guistwite, Taylor Heller, Cristiano Herrera, Chloe Joslyn, Benjamin Kennedy, Yuki Kennedy, Jada Kozup, Makayla Labuda, Logan Levy, Kendall Longenberger, Alyssa Miller, Ali Rynard, Elizabeth Scherer, Luka Shoemaker, Wesly Stottlemyer, John Succa, Thien Trinh, Ella Woodman

Grade 7 Honors

Charles Adams, Alika Adhikari, William Agar, Cameron Alexander, Bijou Baker, Elijah Barnett, Silas Barrick, Leezan Basnet, Madelyn Buterbaugh, Jace DeGaetano, Brynley Evans, Ryan Feher, Joshua Gardner, Liv Garman, Dylan Gelbaugh, Anjila Gurung, Benjamin Hansen, Lily-Estel Haus, Elise Johnson, Lydia Laskowski, William Matzner, Tyler Minnich, Benjamin Oles, Kaylee Paden, Meer Patel, Brayden Pentz-Ker, Blake Powell, Connor Puett, Jenisha Rai, Brody Salviano, Sierra Saphore, Katherine Serafin, Kai Snook, Andrew Straub, Ryan Straub, Wyatt Thompson, Fern Tynan, Ryann Walters

Grade 8 Distinguished

Zoe Boop, Tessa Boyer, Isabella Chadwick, Carina Chen, Parker Deitch, Olivier Landry, Peyton Lawyer, Samuel Mathis, Addelynn McCann, Hunter Mooney, Lukas Nesbit, Daron Steel, Evan Tomasov

Grade 8 Honors

Tessa Arnold, Alicia Baumgartner, Madison Bennett, Jade Bernholz, Adessah Berrier, Madyson Brownawell, Alexis Conner, Benjamin Cornman, Isaiah Delcamp, Karydi Edmondson, Joseph Eichenmiller, Tarrah Elash, Carson Eshbach, Nevaeh Failor, Makai Gibbs, Ellasyn Hacker, Breanne Haines, Danielle Hart, Mason Hays, Piper Heyman, Emma Hiles, Errol Huffman, Tess Hughes, Nathaniel Keene, Jace Kiner, Samantha Knopp, Rowan Liddick, George Lindsey, Ava Livelsberger, Anna Lucido, Naomi Magar, Natalie Mancino, Alexandra McCarty, Sophie Megonnell, Erin Miller, Darshan Monger, Emma Moore, Emma Morgan, Ava Nesbit, Julia O’Toole, Dylan Petula, Ayden Pittman, Rocco Salviano, Isaiah Santana, Mackenzie Seiber, Elleanna Snyder, Kaitlin Steinkirchner, Brandy Sterner, Jackson Swift, Madelyn Thomas, Addison Volz, Madalynn Weidner, Vincent Wilson

Lamberton Middle School

Grade 6 Distinguished

Stefani Dreese, Megan Dunbar, Dana Eltaweel, Olivia Ewert, Kaitlin Fletcher, Kyleigh Gillock, Brandon Ingold, Chloe Kappeler, Miranda Killinger, Riley Killinger, Eva Lantz, Roman Lyons, Alessia Maniaci, Lauren Marks, Aubrey Miller, Jillian Mitchell, Andon Nikoloff, Alannah Salas, Nicholas Shank, Stergios Tachoulas, Nicholas Trostle

Grade 6 Honors

Musab Abdalla, Zofia Andrusyszyn, Anna Becket, Leah Black, Owen Black, Alice Boegel, Amelia Bompane, An’yanna Brooks, Rowyn Burger, Chloe Carden, Takeshi Chaparro-Iwamatsu, Sarah Cheikh, Layla Close, Da’Viana Collins, Cora Cook, Channing Coon, Eleanor Dalley, Tomorrow Deyhle, Deye Diaby, Madelyn Dojaquez, Kamdyn Drew, Elizabeth Dutrey, Grant Erb, Emily Fensterbush, Carly Fitzpatrick, Logan Frere, Christopher Garcia Gil, Naomi Gochenauer, Elijah Goshorn, Israa Goumi, Irvin Gutierrez, Jillian Hafford, Travis Hanson, Adam Hardy, Iris Heiser, Liliana Hopper, Matthew Hunt, Amelia Jordan, Marcus Kennedy, Pria King, Mya Lafean, TaLayia Laney, Kendall Lawton, Daniel Locke, Lillian Longtin, Damarian Marshall, Alexandra Martin, Kody Martin, Martin McAfee, Charles Mercado, Jack Morgan, Bradley Morris, Joseph Napoli, Alaina Oyler, Chloe Paskalik, Jayleona Petty, Sonoma Pham, Callan Phillips, Truett Pritchard, Emmanuel Quainoo, Niyla Rand, Andrew Redding, Owen Reis, Mia Rivera, Angeliz Rivera-Perez, Carissa Roadcap, Emma Rooney, Giana Sabatini, Lincoln Sands, Sean Seay, Sebastian Segro, Deklan Seibert, Alexis Sheriff, Cash Short, Ella Sinden, Dalton Stackfield, Calliope Summerscales, Peyton Thomas, Avah Thorson, Abigail Vaughn, Destinea Voss, Cael Yeasted, Natalie Zielinski, Brianna Zook

Grade 7 Distinguished

Brynlee Althoff, Gia Ball, Estrella Bautista-Aquino, Burke De Armond, Evan Flickinger, Lucy Ford, Kameryn Guarino, Lucas Haase, Jocelyn Hafford, Channing Hull, Nadia Ianuzzi, Logan Kuntz, Ethan Lantz, Kaitlynn Low, Cheyenne Lundsten, Alastair Mitchell, Paige Myers, Henry Pine, Brody Robertson, Luke Samuelsen, Levi Stambaugh, Charlotte Waleski, Justin Woo

Grade 7 Honors

Mohamed Abdalla, Giovanni Alcala, Davion Alejandro-Otero, Javion Alejandro-Otero, Owen Allen, Mariana Athanasatos, Angela Baer, Kabir Bedi, Oliver Bentz, Caleb Black, Kenjiro Chaparro Iwamatsu, Sophia Clayville, Layla Clements, Lexi Day, Williams De Los Santos, Josselin Depaula, Kendal Dukes, Ali Yusef Ewideh, Sophia Genga, Jason Giusseppi, Hathaway Goshorn, Lucas Gray, Eden Haddad, Addison Haller, Corrina Harral, Aspen Heberlig, Isaac Hill, Weston Huffman, Ashraful Islam, Luke Kaden, Leah Keefe, Madeleine Kennedy, Chase Keppley, Ellysia Kessler, Dixon Key, Josiah Kradel, Elizabeth Kuhn, Elizabeth Kunick, Levi Lawrence, Daisy Lewis, Hunter Liddick, Duncan Lively, Abigail Maddox, Oscar Malone, Lily Marks, Nola Mayer, Kyra McAfee, Valerius McCombs, Nicholas Mentzer, Holt Miller, Kara Miller, Jayce Minnich-Coleman, Myla Nealy, Inara Nori, Jordan Patterson, Isabella Peters, Jesiah Pope, Alana Posey, Lucy Pritchard, Rachel Ramos, Annika Rasmussen, Alexis Reddin, Chase Reibsane, Zander Remmert, Chloe Riley, Mason Robertson, Katie Rubio Ruiz, Aaliyah Salas, Eisley Seretti, Luciana Seretti, Makalie Shipe, Andrew Shoemaker, Adelai Smith, Jake Smith, Eyjaviere Stever, Ingrid Stottlemyer, Layla Topper, Joshua Trimble, JKeir Valentin, Phinneas Walter, Alycia Walters, Phoenix Warden, Laurel Weiser, Adeline Wells-Thomas, Cadence Wilt, Benjamin Witmer, Kara Workman, Dorian Zirkle

Grade 8 Distinguished

Jackson Argentina, Vincent Bratton, Gianna Buttafuoco, Jonathan Chadwick, Lylah Clawson, Evelyn Daniels, Abigail Disbrow, Saphira Garcia, Elizabeth Heckman, Grace Heiser, Ikram Issakh, Ezekiel Juarez, Natalya Kennedy, Youssef Khalil, Brianna Kretzing, Alyvia McBride, Mary Mercado, Rachel Miller, Maren Miller, Henry Neely, Jasmin Ortiz, Lance Perkowski, Hannah Plant, Nasrin Qasemi, Averie Redding, Kenzo Veron, Layla Vivian, Eileen Wang, Naomi Waybright, Alexis Wolf, Elizabeth Zander, Matthew Zielinski

Grade 8 Honors

Alexia Ammerman, Anastacia Bahnweg, Cooper Beale, Eva Bermudez, Isabelle Berriman, Maya Bhattarai, Dante Blatt, Mia Buttafuoco, Reagan Cardin, Ila Cervino, Claire Christine, Rafael Cisneros, Emma Confer, Ashton Coon, Stephanie Cruz Chagala, Darrilyn Danser, Damian Divelbiss, Colin Ellis, Adam Eltaweel, Rebekah Fletcher, Annabelle Gast, Hailee George, Cooper Gleason, Gabriel Gochenauer, Breanna Gooden, Austin Hanson, Sophie Haque, Kamyra Hayward, Kaden Henn, Michael Hoover, Lejla Jasarevic, Cayson Johnson, Braden Kaufman, Julianne Keller, Henry Koch, Summer Kunza, Benjamin Landis, Julia Leskosky, Kai Lesman, Alyssa Magruder, Alexander Markan, London McElvie, Jessie Meadows, Loralei Meluskey, Abigail Miller, Rilo Nachman, Parker Nelson, Amira Nobles, Catherine O’Donnell, JaNiya Ortiz, Dev Patel, Ellington Patterson, Aviella Pope, Zarah Rene, Bear Reutter, Julia Ring, Aviana Rivera, Xavier Scott, Helen Shine, Manuel Smith, Jacob Smith, Bradyn Sober, Charlize Som, Elsie Starner, Emily Stump, Sophie Topper, Damien Topper, Mikyla Torres, Astian Vest, Desiree Weaver, Alistair Weinstein Ellison, Evan Weinstein Ellison, Hudson Williams, Jason Woolslayer, Laney Yocum

Wilson Middle School

Grade 6 Distinguished

Clarissa Ambler, Hannah Brown, Ashish Christian, Gabriele Corrado, Damarion Dorsey, Collin Fordyce, Saylor Griffie, Alison Hilliard, Olivia Hribal, Bryn Keeler, Lucas Roper, Elizabeth Ruballos, Jack Shope, Ethan Storms, Lillie Straub, Grace Tanberg, Samuel Turner, Elin Werner, Kent Wesson, Hazel Windholz

Grade 6 Honors

Leila Abdourahamane, Una Acharya, Ademola Adeigbe, Kuyuka Ahmed Abdallah, Ireoluwatomiwa Ajayi, Khadijatul Al-Hassan, Sophia Ankabrandt, Caroline Baker, Leila Batzer, Victoria Bentz, Cannon Bitting, Carolee Bream, Marshall Brigham, KaMiyah Brown-Gariba, Samantha Bruce, Parker Burkholder, Rodney Byus, Ayden Caston, Tristan Chastain, Maximilian Chaudrue, Braylen Cobb, Zeke Coombs, Caleb Cooper, Roland Crawford, Abigail Dahal, Tre’Jean Dave, Colwyn Davis, Carter Duff, Porter Dunn, Leland Eberly, Noah Erickson, Aldin Ferhatovic, Jax Fetterman, Rayver Gabasan, Brayson Garman, Elza Gateau, Konnor Gongloff, Adriana Green, Josiah Green, Raymoon Gurung, Grace Herin, Jada Kiana Jean Hilaire, Madeline Jones, Makayla Kiehl, Alyssa Klouser, Addison Lashley, Megan Lavalley, Eamonn Logan, Izel Longacre, William Maddox, Georgia McRorie, Jason Melara-Rubio, Eveline Miller, Priyongsha Mongar, Aisha Mujkic, Elijah Myers, Olivia Nailor, Alish Niroula, Mason Ocker, Karlie Patrick, Katherine Pritchard, Mia Quezada, Sierra Ramirez, Ava Reffitt-Danner, Fiora Rice, Maria Rivera Martinez, Kyler Rudolph, Kai’ryn Sharp, Faith Shevlin, Zane Shindel, Michael Shultz, Rebekah Smith, Liam Spencer, Dominic Stanfield, Layla Stone, Angela Subba, Aurora Szabat, Connor Thorne, Eleni Touloumes, Reece Trego, Sydney Trego, Ellyana Urbaez, Alex Vanderpool, Khidr Vasser, Samuel Wagner, Nevaeh Waldon, Jayden Walker, Kylee Waltersdorff, Carson Wettrich, Eloise Whitten, Collin Williams, Emily Wilson, Grayson Windholz, Devon Young, Alae Zarzouri, Brycen Zinser

Grade 7 Distinguished

Halen Alwine, Andrew Best, Meredith Bond, Sharlet Christian, Charlotte Davis, Devin Earley, Lillian Gardner, Nicolas Gateau, Kelsey Green, Julianna Hair, Amanee Jones, Lily Jordan, Eden Kitlinski, Addison Lane, Cameron Lilley, Addison McAllen, Gabriela Mitsios, Aleena Mohr, Brenna Myers, Dumitru Parfeni, Aarav Patel, Isaiah Ream, Jace Roth, Sophia Shay, Maya Spease, Grant Vitek, Zoe Williams

Grade 7 Honors

Aehod Abdoun, Mohammed Al Janabi, Paityn Altomonte, Stella Anderson, Liam Bailey, Emilia Bailey-Velasquez, Owen Baish, Mustafa Bakhshi, Anthony Basmajian, Nejla Becirovic, Colton Becker, Daniel Benitez Cabrera, Bristol Bitner, Wyatt Blackburn, John Book, Miley Bretz, Jannat Firdaousse Brija, Bishop Campbell, Adin Celebic, Tatiannah Chandler, Blake Coulson, Rex Eberly, Brynn Eiserman, Ahmad Sameer Fahim, Kloey Fahnestock, Tayah Felton, Emalyn Fischer, Colby Focht, Isobel Forbes, Mackenzie Ford, Paxton Foreman, Lochlann Frawley, Clare Good, Lev Grabchak, Michael Green, Bella Henry, Tanner Hoffman, Morgan Jarmolenko, Irelyn Jarrard, Aldina Jusufovic, Emma Kennedy, Matthew Kerr, Samantha Knisely, Landon Kreaps, Noah Lawrence, Eitan Levinstein, Aaron Lippert, Sadie McMeekin, Amira Mentzer, Sophia Miller, Mackenzie Mitchell, Sokratis Mitsios, Jeremy Nelson, Weston Pearce, Ava Peck, Nevaeh Perkins, Cassidy Pletcher, Aryan Pokhrel, Yoelmy Polanco Garcia, Javoni Porter, Callie Pote, Carter Powell, Ashton Redding, Jules Reichenbach, Liliana Rice, Sadie Richins, Aurora Rivera, Mikeyla Rodriguez Leon, Jae’melo Rodriguez-Morales, Casey Rogers, Audi Sheaffer, Mataeis Shughart, Addison Smith, Maisey Smith, Kimberly Sosa Guevara, Kaylie Spahr, Autumn Stuber, Sierra Ting, Robert Underwood, Owen Vioral, Camille Walker, Cayden Wallace, Harper Webb, Nadiya Whitzel, Destiny Williams, Collin Witman, Brock Wolaver, Maxson Yacovone

Grade 8 Distinguished

Maman Sani Abdoulahi, La’Kuria Baker, Faith Beatty, Joel Dyson, Mason Gardner, Sunderlyn Griffie, Daleshka Leon-Raya, Payton Peele, Cameron Shull, Alyssa Smith, Landon Spence, Aidan Walker

Grade 8 Honors

Joshua Acosta-Escalera, Chevelle Basham, Evan Belden, Ja’sier Binkley, Jayden Birchett, Lindy Bitting, John Blacksmith, Lillian Brenneman, Kaelyn Britcher, Ella Burkholder, Karmah Carey, Seth Cvijic, Dzejna Dedic, Rori Eberly, Sylas Frawley, Soneya Gurung, Brooklyn Hartzell, Ibrahim Hassan, Darizhan Izat, Delana Karhnak, Jadyn Keasling, Preyunka Khanal, Emma Kiehl, Jaiden Kipp, Marissa Kotzman, Rosalie Landis, Gillian Logan, Sy’raiah Marshall, Che’V McDonald, Gavin McNutt, Ronnie Mitchell, Masuma Mohammadi, Aaron Moore, Muhammad Muhammad Fauzi, Emin Mulaomerovic, Reece Musser, Emir Mustafic, Makayla Negley, Mason Negley, Jasmine Nelson, Matthew Ocker, Janiel Ortega, Dominic Parrillo, Devin Perez, Emily Reece, Madison Reichard, Maleki Reichenbach, Stellina Rhoades, Lourdes Rodriguez, Nadir Salkic, Morgan Schutz, Kailyn Seibert, Kalliopi Shay, Quinten Stackfield, Mason Stambaugh, Abigail Stevens, Redima Subba, Ava Szabat, Jenavieve Thomas, Aiana Tilekbekova, Serenity Tobias, Audrey Travis, Madelyn VanderHeijden, Garrett Vitek, Emerson Wagner, Gavin Walter, John Webb, Olivia Whalen, Kiarra Williams, Brady Wolaver, Souzana Zara