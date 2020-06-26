Honor Roll for June 20

Here is the honor roll for the fourth marking period:
Boiling Springs High School
Grade 9 Distinguished
Emily Ray Ansley, Darren Michael Bakermans, Ryan Michael Beaston, Shaelynn Yamal Bennett, Allison Renee Berry, Taryn Nicole Blanchard, Joshua Hayes Burks, Genna Lynn Bush, Grace E Clancy, Zoe Nicole Xiang Collins, Brinley Renee Croft, Emma Joyce Crowther, Emma Katherine Decker, Grace Andreas Disque, Alexander Clay Draper, Michael Anthony-Christopher Duggan, Reagan Michol Eickhoff, Kathryn Jane Felix, Matthew Dale Furlong, Jackson Callahan Glaser, Brooke Elizabeth Graham, Makenna Rylee Guttshall, Jase Michael Hambrook, Eva Joann Hancock, Alexis Kay Hanlin, Nathaniel Davis Harbst, Paige Marie Harris, Jenah Leann Hovis, RaeAnne Nicole Hudson, Claire Elizabeth James, Alexa Cathleen Jones, Ryan Andrew Juliana, Benjamin James Kimmel, Brayden McKenzie Kondek, Hunter Kurtis Kuffa, Maddex Marcus Labuda, Charlotte Marie Leisenring, Katlyn Marie Long, Ainslee Erin Martin, Eric Daniel Martin, Trey Daniel McCardell, Charles Edward McPhail, Connor William Meikrantz, Crescentia Belle Messner, Collin Terrence Miller, Colin Robert Moore, Martha Lenay Mundell, Makayla Grace Murphy, Aidan Jason Murray, Savanna Raelee Richter, Caleb Josiah Rothfus, Jesse Aaron Rounce, Gia Contessa Ryan, Joseph Darren Sellers, Skylar Dorothy Snyder, Jacob Paul Sokolofsky, Wyatt Scott Speece, Molly Melissa Starner, Julia Elizabeth Steel, Sydney Lee Rose Sutton, Caleb Jeffrey Thomas, Nicholas Daniel Truax, Cheyenne Umbelina, Aidan Christopher Volz, Kendra Marie Walter, Ryan Michael Yunk
Grade 9 Honors
Dalton Carter Ackley, Robert Arthur Ansley, Evan Book, Colby William Bubb, Clarissa Ruth Canazaro, Michael James Crowther, Savannah Renee Deibert, Blake William Delevan, Clara Mae Dellinger, Conner Zeigler Dieck, Aunye Nicole Duncan, Haylee Shea Erme, Ellie Faith Farrance, Andrew Cole Geesaman, Alexander Thomas Gray, Eva Elise Irene Hanlin, Aletha Ann Hurley, Ethan Michael Johnston, Caycee Jo Kopp, Lily Mikayla Mahan, Madysen Fae Nileski, Wyatt James Rhodes-Bissoondyal, Tyler James Romberger, Evan David Samella, Owen Stephen Schlotthauer, Sarah Marie Shively, Jacob Reed Snyder, Evan Michael Taylor, Savannah Paige Turner, John Edward Voyack, Caleb Michael Wasielewski, Aidan Michael Werner, Raven Nikole Williams, Willow Brooke Young
Grade 10 Distinguished
Corinne Christine Albin, Joshua Luke Anderson, Giovanni Jacob Andreoli, Aurora Consiglia Arena, Callie Elyse Asper, Samuel I Beattie, JaeMin Allen Birdsall, Anna Katherine Book, Nathan Ronald Book, Braeden Wilson Burr, Ashleigh Jeanne Cease, Anna Elizabeth Chamberlin, Sean Edward Christenson, Mila Isabel Elash, Emma Madison Gast, Ella Bleu Gettle, Aralyn Rose Hacker, Collin Samuel Harris, Joshua Edward Hiles, Chayse Madison Jumper, Kobin Alec Karper, Michelle Vivan Lee, Peyton Rose Lubinsky, Colin Gregory Lunde, Trey Maximillian Martin, John James Meikrantz, Joseph Lawrence Menke, Owen Michael Metz, Emily Elise Miller, Brady Stewart Olsen, Madeline Elizabeth Pierce, Ajla Salkic, Abigail Nicole Schwang, Madelyn Rose Steinour, Laurin Rebecca Still, Megan Katherine Surkosky, Zachary Koenig Varner, Landen Stone Warner, Grace Catherine Willacy, Leah Paige Williams
Grade 10 Honors
Sophia Elaine Chadwick, Hunter Michael Anthony Coyle, Ella Karrine Davis, Daniel Paul Decker, Felicia Kristina Figueroa, Carson John Garvey, Samantha Jade Gatuz, Alexus Marie Gonzalez, Gail Laurelin Hammontree, Kylie Marcella Henkel, Kayla Marie Hippensteel, Kyleigh Frances Hostetter, Erin June He Keen, Chelsea Rinay Kulawiecz, Jack William Laing, Aidan Matthew Metzger, Carson Loy Metzger, Brianna Michele Miller, Tyler John Nolte, Brandon Thomas Oles, Ansh Hasmukhbhai Patel, Madeline Michelle Rank, Gavin Burke Rauhut, Emma Grace Reifsteck, Charlotte Rita Reilly, Elijah Luke Rohrbaugh, Delainey Paige Sanders, Mackenzie Elizabeth Scott, Sarah Grace Snyder, Riley Erin Stamper, Gavin Robert Stare, Magdalena Lorraine Stephens, Megan Katherine Webster, Matthew Garrison Whare, Carson Riley Winters, Rya Renee Wood
Grade 11 Distinguished
Molly Ann Biggs, Rebecca Rachelle Cassell, Anthony Rocco Crayton, Bryauna Taylor Croft, Kara Ann Dale, Wesley Robert Dellinger, Nevin Finn Disque, Samantha Dale Elliott, Carly Marie Galbraith, Hannah Elizabeth Goodwin, Braxton Elizabeth Guttshall, Brenna Lynn Haggerty, Karina Wei Haldeman, Madeleine Kale Kristine Hanlin, Clarissa Marie Johnston, Aidan James Johnston-Walsh, Ethan Tremaine Jones, Jordan McKenna Jumper, Evan Olver Kase, Gerard John Kole, Trevor Lee Kujawa, Jumari James Mortillero Marquez, Cole Eugene McClintock, Ashlyn Jaine McCormick, Landon Thomas Miller, Aryn Hadley Navarro, Hoan My Tran Nguyen, Olivia Elizabeth Olsen, Madison Paige Olszyk, Jonathan Earl Orris, Alyssa Louise Roadcap, Naomi Elizabeth Rothfus, Emilyn Grace Schwartz, Lillian Elizabeth Sellers, Jacob Scott Shoop, Grace Isabel Sibert, Mason Andrew Sowers, Jacob Athanasios Sparages, Kaitlyn Marie Starner, Elexis Shea-Jessalyn Stouffer, Margaret Ann Swank, Hannah Josephine Tomblin, Emma Jane Van Pelt, Gibran Alexander Varahrami, Andrew James VonStein, Alexandra Mary Ward, Alexandra Grace Werner, Cyle Brady Winters, Kyleen Elise Woodward, Katryn Alaine Yocum, Nathan John Yunk
Grade 11 Honors
Zoe Tae Barber, Douglas Steven Bear, Jeffrey Scott Bickle, Madeline Paige Bubb, Ethan Jacob Dague, Roy Joseph Delevan, Jakob Michael Eltringham, Matthew Ryan Fravel, Cora Emily Fries, Patrick Thomas Garvey, Aaron James Gibelius, Riley Scott Goodman, Becca Corynn Halvorson, Cortnee Anne Halvorson, Michael Alexander Harrison, Braden Thomas Hart, Hannah Elizabeth Herman, Daniel Lee Hoover, De’Von Ray James, Katherine Elizabeth Lauriello, Summer Nicole Lebo, Elaina Nicole Miller, Tanner Christian Nickel, Jonathon Thomas O’Brien, Christian Robert Orner, Elijah Darian Rhodes-Bissoondyal, Emina Sejmen, Jack Christopher Shoap, Jered Ott Shughart, Nicholas Oscar Sightler, Mackenzie Taylor Strohecker, Alexander James Torio, Ashley Rose Troutman, Joshua Edward Turner, Adison Cadence Verenna, Alexis Michelle Vincent, Olivia Marie Wolf
Grade 12 Distinguished
Evan Joseph Arnold, Garrett Dale Asper, Aleia Kathryn Baker, Rachel Grace Sizhen Beattie, Rachel Anna Benoit, Lily Elizabeth Bistline, Elyse Christine Blanchard, Abigail Meredith Breneman, Kaitlyn Ann Brumbaugh, Morgan Allen Chamberlin, Kyle Joseph Clifton, Alex Lee Deihl, Madelynn Katherine Feeser, Christi Anna Fertich, Julia Elizabeth Fulton, Eric Richard Geesaman, Reese Sailor Gettle, Edward Dermot Groome, Jordyn Grace Harris, Riley Sophia Huff, Samuel Greiling Johnson, Brinn Elizabeth Mancuso, Hau Thi Thanh Nguyen, Jamie Lynn Nickel, Matthew David Otto, Hannah Rebecca Richardson, Kirsten Carolina Shaulis, Kyle Thomas Shively, Andrew Blake Stafford, Ariann Mycol Swartz-Leslie, Chloe Elizabeth Swartz-Leslie, Hailey Kai Swartz-Leslie, Lydia Kay Vorodi, Julia Ellen Voyack, Sarah Ann Weibley Benner, Caydin Joseph Wickard
Grade 12 Honors
Zachary Ryan Akridge, Eric David Ash, Aidan Patrick Bush, Aaron Matthew Thomas Diminick, Kate Lindsey Dombroski, Gwendolyn Paige Duncan, Tarajae Jordan Duncan, Abbie Layne Erme, Taylor Ann Feeser, Erika Mae Fink, Kady Grace Freedman, Hannah Sue Garland, Ashlynn Dawn Green, Alicea Star Gunther, Noah Alan Hecker, Mason Lawrence Herrera, Mackenzie Mya Johnston, Caroline Mary-Victoria Klunk, Jianna Marie Kole, Jocelynne Olivia Kuhns, Jake Bernard Lewandowski, Joseph Xuan Thai Lynch, Michelle Elizabeth Marsh, Bryanna Lynn McBeth, Arionne Michael Metzler, Sara Raquel Nelson, Harold Levi Hershey Raudabaugh, Ian Jacob Rowe, Emily Grace Schrade, Kathryn Louise Slusser, Kira Rees Sullivan, Aidan Elliot Swank, Katherine Martha Walker, Thomas Allen Willis, Seth Michael Wingard, Gordon Charles Zwemer
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