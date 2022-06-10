Honor Roll for June 11

Here is the honor roll for the fourth marking period in South Middleton School District:
Yellow Breeches Middle School
Grade 6 Distinguished
Charles Adams, William Agar, Katelyn Anderson, Reed Barnhart, Silas Barrick, Madelyn Buterbaugh, Vivian Chen, Christiana Crayton, Konnor Douglas, Kayla Fry, Liv Garman, Taylor Heller, Cristiano Herrera, Chloe Joslyn, Benjamin Kennedy, Yuki Kennedy, Jada Kozup, Makayla Labuda, Lydia Laskowski, Logan Levy, Micah Lewis, Kendall Longenberger, Analise Manney, Alyssa Miller, Tyler Minnich, Ashton Olewiler, Connor Puett, Emily Roccisano, Ali Rynard, Luka Shoemaker, Madelyn Sorrell, Adison Sprinkle, Ava Story, Wesly Stottlemyer, Ryan Straub, John Succa, Thien Trinh, Ryann Walters, Ella Woodman
Grade 6 Honors
Elijah Barnett, Crosby Beevers, Lilla Bobb, Esther Brackbill, Paxton Brassel, Jackson Brenner, Isabella Brown, Carsen Brownawell, Grant Buehler, Johnathan Cole, Khaidyn Deitrick, Aubrey Eichenmiller, Brynley Evans, Ryan Feher, Braylon Fisher, Kaeden Frank, Joshua Gardner, Dylan Gelbaugh, Kai Guistwite, Benjamin Hansen, Harmony Hockenberry, Lailah Jones, McKenna Jones, Elizabeth Keefer, Alice Kennedy, Jenisha Khatiwada, Logan Lupfer, Gillian Mandell, Miriam March, Kaitlyn Martin, William Matzner, Benjamin Oles, Kaylee Paden, Meer Patel, Brayden Pentz-Ker, Blake Powell, Christian Rice, Luke Rumer, Markiss Russell King, Brody Salviano, Sierra Saphore, Elizabeth Scherer, Katherine Serafin, Kayleigh Sipe, Andrew Straub, Emely Urrea Anguamea, Justin Webb
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Grade 7 Distinguished
Jade Bernholz, Zoe Boop, Tessa Boyer, Isabella Chadwick, Carina Chen, Parker Deitch, Tarrah Elash, Elijah Hamilton, Ava Livelsberger, Anna Lucido, Addelynn McCann, Alexandra McCarty, Emma Morgan, Ayden Pittman, Isaiah Santana, Mackenzie Seiber, Kaitlin Steinkirchner, Joshua Tavernia, Madelyn Thomas, Ava Tolbert, Madalynn Weidner
Grade 7 Honors
Luke Achey, Maia Anderson, Chevelle Basham, Madison Bennett, Adessah Berrier, Alexis Conner, Benjamin Cornman, Isaiah Delcamp, Carson Eshbach, Makai Gibbs, Hanip Gurung, Piper Heyman, Emma Hiles, Errol Huffman, Tess Hughes, Nathaniel Keene, Aidan Kelsey, Jace Kiner, Samantha Knopp, Peyton Lawyer, Rowan Liddick, Sophie Megonnell, Erin Miller, Emma Moore, Lukas Nesbit, Julia O’Toole, Dylan Petula, Keighan Price, Rocco Salviano, Kyleigh Snyder, Daron Steel, Jocelyn Stump, Evan Tomasov, Jaiden Wilson, Vincent Wilson
Grade 8 Distinguished
Ruqayah Al-Suwayyid, Tyler Blanchard, Gracie Bush, Devon Decker, Ellen Fasick, Addison Fulton, Timothy George, Leah Harris, Reese Hughes, Isabelle Kennedy, Liliana Mannino, Landon McMahon, Lucas Patterson, Kamronmirzo Saidov, Andrew Scherer, Joshua Snyder, Lucas Sokolofsky, Molly Sowers, Ethan Spradlin, Katherine Straub, Ann Thomas, Cameron Trostle, Tatiana Venskyy, Madeline Wagner, Emma Whare, Gavin Whiteside, Ethan Yenser, Victor Zheng
Grade 8 Honors
Makenna Adams, Andrew Alves, Lexi Boyle, Cash Carothers, Conner Crouch, Regan Darr, Nicolas Decker, Bradley Demnicki, Avery Doyle, Olivia Drager, Zayed Elkouri, Maeson Eser, Chance Flor, Kenzie Guistwite, Ryan Heller, Quentin Himes, Colson Hoover, Carter Jumper, Grace Kappen, Preston Kuhn, Gavin Kulp, Ian Longenberger, Parker Lubinsky, Noah Mandell, Makayla Miller, Dominic Morda, Lydia Mowers, Janelle Natal, Jordan Nolte, Clare O’Connor, Josephine Peticca, Yogith Ram, Weston Rudge, Natalie Sheaffer, Ella Shoap, Luke Toner, Khoi Tran, Ty Wasielewski, Eva White, Karlea Wilson
Boiling Springs High School
Grade 9 Distinguished
Annemarie Belvis Achey, Braeden Rishi Banerjee, Parker James Beardmore, Connor Scott Britcher, Ryan Michael Carroll, Elliot James Cavanaugh, Elise Kathryn Chamberlin, Abigail Rose Clarke, Addison Marie Conner, Amanda Morgan Delevan, Alexys Rose Delp, Olivia Jule Durbin, Kaitlyn Shaye Fassl, Lindsey Brendalyn Furfari, Ella Elizabeth Garman, Alana Kyleen Goodman, Samuel Francis Harbst, Amelia Amsley Hemler, Brenna Marie Jones, Molly Diana Kimmel, Ethan Antonio Kramer, Ryan Thomas Kuffa, Mason Marcus Labuda, Morgan Scott Liddick, Callie Lou McCann, Kathryn Aimee Metz, Riley Lolita Jane Navarro, Haley Grace Nesbit, Katherine Victoria Pabis, Benjamin Ray Peevy, Felicity Belle Redmond, Miley Rose Rivera, Alliyah Tarikua Grace Rounce, Ashley Nicole Sacra, Morgan Olivia Sanders, Logan Richard Schwang, Tristan Riley Seiber, Elizabeth Ann Shoemaker, Kate Elizabeth Spahr, Patrick Earl Whittenberger, Ella Skye Wright, Katelyn Alexa Yenser, William Henry Young
Grade 9 Honors
Jodi Ann Ansley, Zachary Allen Baker, Alyvia Payge Barnett, Avery Lane Boop, Charles Quincy Bowman, Maggie Lea Brenner, Gabriella Brylee Bush, Jackson Martin Cullings, Kamerin Aubri Custer, Cohen Lucas Doyle, Brenna Elaine Eckert, Silas Tynedale Fertich, Ian Thomas Fries, Andrew Mark Furlong, Raelle Ashley Garland, Perya Gautam, Mya Kathleen Gilliam, Eden Jane Hacker, Alan James Harris, Kenzie Lynne Kellerman, Eli Timothy Kimmel, Delaney Candace Lawyer, Eva Bonita Nahomi Lemmon, Riley Edward Lucido, Marcus Julian Ludt, Luke Isiah Magnani, Mary Elizabeth Vera McConnell, Garrett Sean McCormick, Shea Michael McDermott, Chloe Paige Noggle, Dylan Andrew Olszyk, Joshua David Plante, Caleb Mark Rife, Alanna Jean Robinson, Lance Douglas Schwang, Zain Michael Snider, Logan John Sokolofsky, Peyton Brynleigh Stricker, Gabrielle Elizabeth VonStein
Grade 10 Distinguished
Alexandra Lynn Bandura, Aron Kamer Beam, Alexa Mae Brown, Katie Helen Buehler, Shawn Matthew Butler, Elizabeth Taneen Carvell, Thomas Patrick Cease, Sophia Camille Chripczuk, Jayden Connor Creech, Katherine Laurel Crum, Bailee Lynn Decker, Richard Burns Feliciano, Landon Anthony Ferry, Nathanael Micah Fertich, Austin James Fulton, Joseph Michael George, Adler David Hornbake, Lydia Elizabeth Klunk, Madison Kelley Knavel, Emma Jane Leese, Haley Marie Lenker, Hanna Anmari Llewellyn, Madison Grace Mackey, Daphne Gracen Mahan, Ethan Reilly Mandell, Drew Franklin McKee, Andrew Frederick Menke, Olivia Louise Morgan, Minh Nhat Tran Nguyen, Emily Grace O’Brien, Connor Thaddeus Petula, Kaelyn Ames Rauhut, Jonah Scot Richardson, Victoria Beautie Salahuddin, Caitlyn Grace Schwartz, Noah Max Shoap, Gabrielle Elise Shoenfelt, Jacob Hamilton Sibert, Benjamin Allen Snyder, Caden Justice Stone, Holden Chester Swank, John Murray Swank, Riley Ray Tennyson, Nicholas Trabucco, Macy Carol Trostle, Bryce Mitchell Whiteside, Garrett Carl Wickard, Ean Scott Wilson, Alexander Michael Wolf, Joseph Daniel Wonders
Grade 10 Honors
Rawan Ethar Salih Al-Suwayyid, Elaina Grace Anderson, Mason Mitchell Arnold, Alisa Marie Brown, Emily Morgan Carroll, Olivia Sydney Chadwick, Natalie Jean Connors, Angel Marie Durden, Mira Danae England, Logan Daniel Fassl, Jada Rae Filburn, Kendall Grace Garman, Kayla Nicole Guise, Reese Emerson Hays, Ava Roselin Hench, Logan Matthias Hodecker, Olivia Mae Hollen, Ahnika Skye Hoover, Gage Campbell Hughes, Chase Landon Jumper, April Leann Keller, Ryan Elizabeth Keller, Andrew Michael Kerstetter, Ella Marie Kilko, Shaylee Rachel Kish, Hayya Farooq Kiyani, Caleb Thomas Larkin, Declan Matthew Laskowski, Timothy James Lauriello, Kenneth Maurice Lee, Haylie McKenna Lesher, Alexis Brianna Lubart, Erin Adelle Maynard, Tess Elaine Naylor, Christopher Aaron Parsons, Isabel Ann Petula, Jacob Ryan Pierce, Kyri Alyssa Pirozzoli, Alister Thomas Reed, Caleb Jeffery Reifsteck, Kyle Andrew Richardson, Brayden Timothy Richie, Kylie May Rife, Dominick Ralph Roccisano, Madison Kaylee Rohrbaugh, Jeremy Duane Samella, Cassandra Nicole Sheriff, Marshall Joseph Smith, Andrew Erick Snyder, Emma Grace Surkosky, Svyatoslav Stanislav Venskyy, Alex Hawk Verenna, Kail Phoenix Vreeland, Makenzie Leigh Ward, Charles Whitfield Willacy, Keegan Parker Williamson, Katharine Mairi Yanity
Grade 11 Distinguished
Robert Arthur Ansley, Shaelynn Yamal Bennett, Joshua Hayes Burks, Brinley Renee Croft, Emma Joyce Crowther, Conner Zeigler Dieck, Grace Andreas Disque, Michael Anthony-Christopher Duggan, Reagan Michol Eickhoff, Ellie Faith Farrance, Matthew Dale Furlong, Alexander Thomas Gray, Makenna Rylee Guttshall, Nathaniel Davis Harbst, RaeAnne Nicole Hudson, Claire Elizabeth James, Alexa Cathleen Jones, Benjamin James Kimmel, Ainslee Erin Martin, Trey Daniel McCardell, Connor William Meikrantz, Collin Terrence Miller, Martha Lenay Mundell, Jesse Aaron Rounce, Adam William Sheaffer, Skylar Dorothy Snyder, Jacob Paul Sokolofsky, Molly Melissa Starner, Julia Elizabeth Steel, Nicholas Daniel Truax, Kendra Marie Walter, Aidan Michael Werner
Grade 11 Honors
Dalton Carter Ackley, Delaney Joy Beardmore, Nicholas Paul Berrier, Allison Renee Berry, Taryn Nicole Blanchard, Cory Elisha Bounds, Colby William Bubb, Genna Lynn Bush, Abigail Virginia Cole, Zoe Nicole Xiang Collins, Ashlee Andrea Rose Conrad, Tommy Alan Crum, Samuel John-Oscar Cullison, Emma Katherine Decker, Blake William Delevan, Alexander Clay Draper, Aunye Nicole Duncan, Peyton Aleis Ellis, Haylee Shea Erme, Kathryn Jane Felix, Jossalyn Noelle Fox, Torikah Iesha Frazer, Andrew Cole Geesaman, Brooke Elizabeth Graham, Eva Joann Hancock, Alexis Kay Hanlin, Eva Elise Irene Hanlin, Paige Marie Harris, Timothy Park Hazelton, Aletha Ann Hurley, Ethan Michael Johnston, Zoey Marie Jones, Ryan Andrew Juliana, Hunter Kurtis Kuffa, Maddex Marcus Labuda, Charlotte Marie Leisenring, Katlyn Marie Long, Eric Daniel Martin, Aiden Patrick McCombs, Charles Edward McPhail, Crescentia Belle Messner-Baker, Colin Robert Moore, Makayla Grace Murphy, Madysen Fae Nileski, Jade Victoria Peffer, Tyler James Romberger, Caleb Josiah Rothfus, Katelyn Tambry Sacra, Sidney Laine Schoffstall, Joseph Darren Sellers, Sarah Marie Shively, Jillian Cecile Strine, Sydney Lee Rose Sutton, Caleb Jeffrey Thomas, Jacob Tyler Thompson, Aidan Christopher Volz, John Edward Voyack, Caleb Michael Wasielewski, Deion Sheldon White, Raven Nikole Williams, Willow Brooke Young, Ryan Michael Yunk
Grade 12 Distinguished
Corinne Christine Albin, Joshua Luke Anderson, Giovanni Jacob Andreoli, Aurora Consiglia Arena, Callie Elyse Asper, JaeMin Allen Birdsall, Anna Katherine Book, Nathan Ronald Book, Joshua Michael Breneman, Emma Mary Britcher, Ashleigh Jeanne Cease, Sophia Elaine Chadwick, Anna Elizabeth Chamberlin, Sean Edward Christenson, Kurtis Steven Clay, Hunter Michael Anthony Coyle, Daniel Paul Decker, Mila Isabel Elash, Carson John Garvey, Samantha Jade Gatuz, Aralyn Rose Hacker, Collin Samuel Harris, Ava Lane Hough, Chayse Madison Jumper, Lilly Ann Kann, Kobin Alec Karper, Carter Austin Kuffa, Peyton Rose Lubinsky, John James Meikrantz, Joseph Lawrence Menke, Carson Loy Metzger, Emily Elise Miller, Ryan Gabriel Morgan, Brady Stewart Olsen, Madeline Michelle Rank, Gavin Burke Rauhut, Elijah Luke Rohrbaugh, Paige Alexis Rohrbaugh, Madison Mikayla Romig, Delainey Paige Sanders, Hailie Nicole Stamm, Riley Erin Stamper, Madelyn Rose Steinour, Laurin Rebecca Still, Megan Katherine Surkosky, Landen Stone Warner, Grace Catherine Willacy, Leah Paige Williams, Carson Riley Winters
Grade 12 Honors
Hasibullah Ahmadzai, Sean Lee Biniek, Braeden Wilson Burr, Kennedy Cardenas-Guizar, Anthony James Cranga, Ella Karrine Davis, Ronald Christopher Fleischmann, Nevin Gerard Fleniken, Kaylee Mae Fry, Ella Bleu Gettle, Alexus Marie Gonzalez, Gail Laurelin Hammontree, Ally Elizabeth Harman, Zeeshan Farooq Kiyani, Jack William Laing, Garrett Marshall Lamason, Michelle Vivian Lee, Eric Charles Leese, Alexis Ryan Loudon, Colin Gregory Lunde, Trey Maximillian Martin, Mallory Arlene McNulty, Owen Michael Metz, Aidan Matthew Metzger, Brianna Michele Miller, Leslie Erin Mummert, Tyler John Nolte, Brandon Thomas Oles, Jacob Dylan Peffer, Laurel Elizabeth Rice, Taylor Alexis Rice, Ajla Salkic, Abigail Nicole Schwang, Dylan Christopher Shenk, Sarah Grace Snyder, Abigail Florence Spahr, Anjal Tamang, Sonam Chaki Tamang, Matthew Garrison Whare, Rya Renee Wood