Honor Roll for July 10

Here is the honor roll for the fourth marking period out of Carlisle Area School District:
Wilson Middle School
Grade 6 Distinguished
La'Kuria Baker, Faith Beatty, Ja'sier Binkley, Hannah Davis, Dzejna Dedic, Joel Dyson, Sunderlyn Griffie, Ana Lucia Johnson, Makayla Negley, Catherine O'Donnell, Samantha Rigby, Cameron Shull, Alyssa Smith, Audrey Travis, Emerson Wagner
Grade 6 Honors
Maman Sani Abdoulahi, Joshua Acosta-Escalera, Almir Ahmetovic, Harryson Ajayi, Daveion Baker, Evan Belden, Pradiwal Bhattarai, Lindy Bitting, John Blacksmith, Kaelyn Britcher, Ella Burkholder, Mark Carothers, Emily Davis, Rori Eberly, Liana Grove, Muhammad Gul, Emma Kiehl, Lillyan Kirk, Evelyn Kline, Marissa Kotzman, Daleshka Leon-Raya, Sy'raiah Marshall, Ali Mohamed, Aaron Moore, Kailey Morrison, Emin Mulaomerovic, Reece Musser, Emir Mustafic, Mason Negley, Sean Nguyen, Matthew Ocker, Dominic Parrillo, Aiden Porcenaluk, Tyler Ramond, Maleki Reichenbach, Nadir Salkic, Delaney Schmick, Murisa Sejmenovic, Kalliopi Shay, Quinten Stackfield, Abigail Stevens, Phlayvius Stever, Stephen Stroub, Ava Szabat, Jenavieve Thomas, Madelyn VanderHeijden, Garrett Vitek, Aidan Walker, Gavin Walter, Mason Weidner, Carter Welker, Zane Williams, Tasha Windowmaker, Aya Yagoub
Grade 7 Distinguished
Elaina Adams, Ruby Book, Ashleigh Booths, Elisabeth Bordner, Justin Brody, Madelyn Brown, Macie Burge, Avery Fitzgerald, Abigail Fry, Alexa Hair, Bella Hunter, Alyssa Jerosky, Kristen Kerr, Benjamin Lavalley, Mackenzie Lilley, Griffin Lybrand, Wyatt Martin, Masyn McMeekin, Griffin Pak, Riley Ream, Seth Reichenbach, Emma Shope, Nicholas Slear
Grade 7 Honors
Connor Baldwin, Shelby Barrick, Nathan Bear, Kennedy Beates, Julian Brenneman, Nasia Carothers, Nathan Carothers, Nyeim Clarke, Jackson Doyle, Suhaib Epps, Sydney Ewell, Hudson Focht, Preston Fulton, Zachary Geyer, Rylie Ginter, Madeline Goodwin, Drayce Grove, Destiny Harris, Senaida Huseinovic, Makayla Iannuzzi, Ariyah Jackson, Haley Lewis, Hannah Meier, Jamarcus Metz, Kelsey Morano, Fata Mulaomerovic, Demitri Nicholson, Kevniel Palermo Velez, Mia Pfister, Aiden Reeves, Xavier Reichenbach, Madison Sheriff, Nolan Snyder, Liam Spears, Safiyyah Spence, Keegan Spencer, Brayden Stewart, Jaelin Stoup, Curtis Stroud, Nawri Suleman, Prashant Tamang, Anylah Thompson, Xyven Torres, Ocean Wagner, Kara Wenger, Rylee Young
Grade 8 Distinguished
Makayla Alexander, Hunter Barrick, Blake Becker, Xavier Campbell, Daris Dedic, Logan Forbes, Elisabeth Forrester, Spencer Griffie, Muhammad Gul, Colin Ingraham, Benjamin Kerr, Lauren Kiehl, Allison Negley, Lucas Ream, Elsa Riesmeyer, April Shirk
Grade 8 Honors
Iklass Abdelraman, Ava Baldwin, Ayden Barrick, Auden Beaudette, Belma Becirovic, Grant Best, Trinity Biggs, Megan Britcher, Conway Brown, Callie Culbertson, Mara Delp, Andrew Dib, Hamza Epps, Seif Fahmy, Ayla Frawley, Emily Fry, D'Angelo Green, Hachim Hassan, Mark Intini, Chadwick Johnson, Trent Keeler, Alexis Kline, Amya Lane, Allissa Masci, Abigail Moore, Natasha Moser, Amara Moyer, Jonathan Olivo, Daniel Owen, Ariadna Perez Ramos, Aubury Reese, Molly Renninger, Adam Ruiz, Parker Smith, Matthew Taylor, Devin Vasquez, Lilith Vitek, Abdulrahman Waleed, Ryan Wolaver, Bree Yacovone
Here is the honor roll for the fourth marking period out of South Middleton School District:
Boiling Springs High School
Grade 9 Distinguished
Rawan Ethar Al Suwayyid, Elaina Grace Anderson, Mason Mitchell Arnold, Alexandra Lynn Bandura, Connor Allen Biggs, Alexa Mae Brown, Alisa Marie Brown, Elizabeth Taneen Carvell, Olivia Sydney Chadwick, Sophia Camille Chripczuk, Jayden Connor Creech, Katherine Laurel Crum, Bailee Lynn Decker, Nathanael Micah Fertich, Austin James Fulton, Kendall Grace Garman, Joseph Michael George, Reese Emerson Hays, Bryce Anthony Herman, Adler David Hornbake, Gage Campbell Hughes, Andrew Michael Kerstetter, Shaylee Rachel Kish, Lydia Elizabeth Klunk, Madison Kelley Knavel, Haley Marie Lenker, Madison Grace Mackey, Andrew Frederick Menke, Olivia Louise Morgan, Minh Nhat Tran Nguyen, Emily Grace O'Brien, Connor Thaddeus Petula, Kyri Alyssa Pirozzoli, Kaelyn Ames Rauhut, Jeremy Duane Samella, Gabrielle Elise Shoenfelt, Jacob Hamilton Sibert, Allison Cale Sightler, Andrew Erick Snyder, Benjamin Allen Snyder, Lucas George Sparages, Tessa Nicole Stamper, Holden Chester Swank, John Murray Swank, Nicholas Trabucco, Macy Carol Trostle, Svyatoslav Stanislav Venskyy, Keegan Parker Williamson, Katharine Mairi Yanity
Grade 9 Honors
Katie Helen Buehler, Shawn Matthew Butler, Thomas Patrick Cease, Natalie Jean Connors, Angel Marie Durden, Andrew Elijah Eltringham, Mira Danae England, Sophia Rhianne Felix, Ella Rae Frank, Jenna Marie Green, Shannon-Sophia Halkias, Jared Don Harshbarger, Ava Roselin Hench, Ryan Matthew Hiles, Olivia Mae Hollen, Ahnika Skye Hoover, Carson Wesley Kauffman, James Elliott Kelley, Kenneth Maurice Lee, Emma Jane Leese, Haylie McKenna Lesher, Alexis Brianna Lubart, Ethan Reilly Mandell, Erin Adelle Maynard, Jackson Joseph Mentzer, Cole Patrick Moore, Tess Elaine Naylor, Collin Jay Neal, Isabel Ann Petula, Alister Thomas Reed, Caleb Jeffery Reifsteck, Jonah Scot Richardson, Kyle Andrew Richardson, Brayden Timothy Richie, Dominick Ralph Roccisano, Madison Kaylee Rohrbaugh, Caden Justice Stone, Emma Grace Surkosky, Riley Ray Tennyson, Lucio Urrea Anguamea, Alex Hawk Verenna, Garrett Carl Wickard, Charles Whitfield Willacy, Alexander Michael Wolf, Joseph Daniel Wonders
Grade 10 Distinguished
Dalton Carter Ackley, Emily Ray Ansley, Robert Arthur Ansley, Darren Michael Bakermans, Delaney Joy Beardmore, Shaelynn Yamal Bennett, Allison Renee Berry, Colby William Bubb, Genna Lynn Bush, Travis Cole Cannon, Zoe Nicole Xiang Collins, Brinley Renee Croft, Emma Katherine Decker, Blake William Delevan, Conner Zeigler Dieck, Grace Andreas Disque, Alexander Clay Draper, Michael Anthony-Christopher Duggan, Reagan Michol Eickhoff, Peyton Aleis Ellis, Kathryn Jane Felix, Matthew Dale Furlong, Brooke Elizabeth Graham, Alexander Thomas Gray, Makenna Rylee Guttshall, Eva Elise Irene Hanlin, Paige Marie Harris, RaeAnne Nicole Hudson, Alexa Cathleen Jones, Benjamin James Kimmel, Brayden McKenzie Kondek, Maddex Marcus Labuda, Charlotte Marie Leisenring, Ainslee Erin Martin, Trey Daniel McCardell, Charles Edward McPhail, Connor William Meikrantz, Collin Terrence Miller, Makayla Grace Murphy, Wyatt James Rhodes-Bissoondyal, Spencer Rae Lee Richter, Tyler James Romberger, Caleb Josiah Rothfus, Joseph Darren Sellers, Sarah Marie Shively, Jacob Paul Sokolofsky, Julia Elizabeth Steel, Chase Montgomery Stouffer, Sydney Lee Rose Sutton, Savannah Paige Turner, Aidan Christopher Volz, Kendra Marie Walter, Aidan Michael Werner, Ryan Michael Yunk
Grade 10 Honors
Ryan Michael Beaston, Taryn Nicole Blanchard, Cory Elisha Bounds, Joshua Hayes Burks, Emma Joyce Crowther, Michael James Crowther, Samuel John-Oscar Cullison, Aunye Nicole Duncan, Haylee Shea Erme, Andrew Cole Geesaman, Eva Joann Hancock, Alexis Kay Hanlin, Jenah Leann Hovis, Aletha Ann Hurley, Ethan Michael Johnston, Caycee Jo Kopp, Hunter Kurtis Kuffa, Eric Daniel Martin, Alyssa Marie McEvers, Crescentia Belle Messner, Brinley Elisa Miller, Colin Robert Moore, Martha Lenay Mundell, Aidan Jason Murray, Jade Victoria Peffer, Anthony Robert Ritchie, Jesse Aaron Rounce, Gia Contessa Ryan, Evan David Samella, Joseph Stephen Serafin, Jacob Reed Snyder, Molly Melissa Starner, Jillian Cecile Strine, Evan Michael Taylor, Caleb Jeffrey Thomas, Jacob Tyler Thompson, Nicholas Daniel Truax, Cheyenne Umbelina, John Edward Voyack, Willow Brooke Young
Grade 11 Distinguished
Giovanni Jacob Andreoli, Callie Elyse Asper, Samuel I Beattie, Anna Katherine Book, Nathan Ronald Book, Ashleigh Jeanne Cease, Sophia Elaine Chadwick, Anna Elizabeth Chamberlin, Sean Edward Christenson, Anthony James Cranga, Mila Isabel Elash, Samantha Jade Gatuz, Aralyn Rose Hacker, Collin Samuel Harris, Kayla Marie Hippensteel, Kobin Alec Karper, Peyton Rose Lubinsky, Joseph Lawrence Menke, Owen Michael Metz, Emily Elise Miller, Brady Stewart Olsen, Abigail Nicole Schwang, Hailie Nicole Stamm, Riley Erin Stamper, Madelyn Rose Steinour, Laurin Rebecca Still, Megan Katherine Surkosky, Abbagayle Jane Walter, Landen Stone Warner, Leah Paige Williams, Carson Riley Winters
Grade 11 Honors
Corinne Christine Albin, Joshua Luke Anderson, Aurora Consiglia Arena, Joshua Michael Breneman, Braeden Wilson Burr, Kennedy Cardenas-Guizar, Hunter Michael Anthony Coyle, Ella Karrine Davis, Daniel Paul Decker, Ronald Christopher Fleischmann, Nevin Gerard Fleniken, Kaylee Mae Fry, Hayley Victoria Furfari, Carson John Garvey, Ella Bleu Gettle, Ally Elizabeth Harman, Joshua Edward Hiles, Chayse Madison Jumper, Lilly Ann Kann, Jack William Laing, Summer Nicole Leeds, Trey Maximillian Martin, John James Meikrantz, Aidan Matthew Metzger, Brianna Michele Miller, Ryan Gabriel Morgan, Leslie Erin Mummert, Trentan Brohn Noggle, Tyler John Nolte, Brandon Thomas Oles, Ansh Hasmukhbhai Patel, Gavin Burke Rauhut, Charlotte Rita Reilly, Laurel Elizabeth Rice, Elijah Luke Rohrbaugh, Madison Mikayla Romig, Ajla Salkic, Delainey Paige Sanders, Magdalena Lorraine Stephens, Sonam Chaki Tamang, Eli David Thompson, Matthew Garrison Whare, Grace Catherine Willacy, Rya Renee Wood
Grade 12 Distinguished
Zoe Tae Barber, Douglas Steven Bear, Molly Ann Biggs, Madeline Paige Bubb, Bryauna Taylor Croft, Roy Joseph Delevan, Jakob Michael Eltringham, Matthew Ryan Fravel, Carly Marie Galbraith, Hannah Elizabeth Goodwin, Kyle Matthew Graham, Braxton Elizabeth Guttshall, Becca Corynn Halvorson, Cameron Lee Ray Haskins, Galen Alexander Himes, Daniel Lee Hoover, Aidan James Johnston-Walsh, Ethan Tremaine Jones, Gerard John Kole, Katherine Elizabeth Lauriello, Maea Rose Leo, Jumari James Mortillero Marquez, Cole Eugene McClintock, Ashlyn Jaine McCormick, Hoan My Tran Nguyen, Olivia Elizabeth Olsen, Jonathan Earl Orris, Naomi Elizabeth Rothfus, Emina Sejmen, Lillian Elizabeth Sellers, Jacob Scott Shoop, Grace Isabel Sibert, Mason Andrew Sowers, Kaitlyn Marie Starner, Hannah Josephine Tomblin, Adison Cadence Verenna, Alexis Michelle Vincent, Alexandra Mary Ward, Alexandra Grace Werner, Cyle Brady Winters, Katryn Alaine Yocum, Nathan John Yunk
Grade 12 Honors
Kaylee Bernice Allen, Jeffrey Scott Bickle, Keegan John Brassel, Jaedon Seth Caparaz, Rebecca Rachelle Cassell, Ethan Jacob Dague, Nevin Finn Disque, Faith Josephine Dixon, Samantha Dale Elliott, Kyle Michael Fronk, Jason Edward Fulfer, Riley Scott Goodman, Brenna Lynn Haggerty, Karina Wei Haldeman, Cortnee Anne Halvorson, Madeleine Kale Kristine Hanlin, Hannah Elizabeth Herman, Daniel Lee Hudson, De'Von Ray James, Jordan McKenna Jumper, Evan Olver Kase, Rylie Jade Meffert, Arionne Michael Metzler, Elaina Nicole Miller, Landon Thomas Miller, Aryn Hadley Navarro, Tanner Christian Nickel, Madison Paige Olszyk, Christian Robert Orner, Emilyn Grace Schwartz, Jack Christopher Shoap, Jacob Athanasios Sparages, Mackenzie Taylor Strohecker, Margaret Ann Swank, Joshua Edward Turner, Emma Jane Van Pelt, Andrew James VonStein, Joseph Charles White, Olivia Marie Wolf, Kyleen Elise Woodward