Honor Roll for Feb. 19

Here are the honor rolls for the first semester at Harrisburg Academy:
Harrisburg Academy Upper School
First Honors
David Aguayo, Ariya Bandy, Hayes Branoff, Arielle Bunce, Ari Callahan, Henry Delaney, Maddox Dinh, Nemo Dinh, Willow Dixon, Jake Duarte, Samantha Duncan, Max Ertel, Pilar Eslava, Liviah Furjanic, Madeline Galvin, Kira Greiner, Camryn Halcovage, Annabel Hathaway, Emma Hathaway, Yijian Hu, Gavin Huang, Connor Joyce, Thomas Keep, Levi Kesler, Biya Khan, Huston Killian, Shu Xun Li, Leah Maceo, Marim Mahmoud, Nolan Mazza, Jacob McKelvey, Drue Meals, Chloe Meyer-Gehrke, Alexandra Meyerhoff, Aiden Ngo, Connor Ngo, Paige Parker, William Paul, Hadley Qualls, Ramiz Rahat, Jacob Rainey, Mason Richwine, Luca Savarino, Alexander Seman, Jackson Shomper, Jeremy Shover, Taryn Shover, Benjamin Shvartsman, Rebecca Summers, Alexandra Tsimmerman, Jiawen Wang, Andrew Weber, Jason Witt, Gianna Zanolini
Second Honors
Kimberly Azubike, Amanda Baca, Vivienne Connor, Kyle Coons, Caitlyn Foley, Elijah Goss, Kate Lindley, Jasleen Mann, Charles Mumford, Anthony Nelson, Emily Rainey, Samuel Shvartsman
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Harrisburg Academy Middle School
First Honors
Allianora Appel, Rachita Bandi, Nirvana Bhusal, Acadia Catherman, Caroline DeSoto, Willow Dinh, Alana Duncan, Emma Grace, Elise Harris, Liliana Hathaway, Adam Hintze, Macy Hoffman, Gretchen Hricak, Shriyan Kapa, Christabelle Kirkham, Isabella Neason, Alannah Ngo, Theodore Owens, Siri Pachica, Cecilia Richwine, Jackson Rife, Madison Rife, Ava Rooney, Addison Rosenberg, Max Sachelarie-Sandhu, Jessy Wang, Matthew Zampelli
Second Honors
Cameron Gierasch, Darmani Hubbard, Samantha Kaloz, Violet Kesler, Reese Kimmel, Ella Lucas, Blesson Martin, Jackson McKelvey, Matthew Novosat, Samuel O'Gorman, Yonon Oh, Oluwatamilore Olusunmade, Jonah Purdy, Faraz Rahat, Manasa Sanivarapu