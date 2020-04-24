Honor Roll for April 25

Here is the honor roll for the third marking period:
Lamberton Middle School
Grade 6 Distinguished
Ryan Black, Ana Bondy, Cole Butera, Anna Case, Anna Ford, Spencer Forrester, Ryann Frombaugh, Logan Genga, Jorja Gilbert, Aiden Gonzalez, Kolbin Heberlig, Lillian Heishman, Annabelle Hewitt, Lily Kot, Kai Maree Malaga, Connor Martin, Cooper Maschmeyer, Ava McBride, Neidigh Naman, Savannah Oakes, Brenna Peddicord, Jacob Rose, Emily Serafin, Campbell Steggles, Braxtyn Wilt
Grade 6 Honors
Munadil Abdalla, Tristan Banks, Sophia Behfar, Elira Blanchard, Henry Boegel, Andee Boyce, Joseph Bozicevic, William Bozicevic, Kassi Brill, Elias Burtner, Brayden Cary, Cadence Childers, Carl Clemencich, Sydney Clites, Hayden Conner, Anthony De Los Santos, Truth Deyhle, Fionn Dolan, Athena Doty, Adam Dunbar, Xavier Edmonds, Lucy Elston, McKennah Embry, Luke Frazier, Laila Glenn, Lillia Gregg-Schlitt, Serena Hammaker, Presley Harbaugh, Skylar Hartman, Gustav Haugen, Madeline Hoffman, Christopher Howland, Riley Jackson, Bailey Kirby, Stephanie Kistler, Jaquez Knight, Adelaide Kradel, Charlotte Kretzing, Kieryn Krueger, Vincent Kunza, Sophia Kuzmenko, Soren Lantz, Justice Maddox, Dakota Magee, Lily Moris, Juliana Mosquera, Mayzie Muir, Ella Muniz, Emily Newill, Jane Parker, Camaren Rees, Erik Samuelsen, Anna Schadler, Trinity Schimmer, Anonnie Scott, Rylie Short, Braylon Shughart, Annie Smith, Greyson Smith, Megan Smith, Luis Sosa, Olivia Starner, Savanna Tack, Norah Waleski, Taylor Ware, Sydney Whysong, Justin Wright, Colin Yingst
Grade 7 Distinguished
Erin Brown, Marley Denton, Lucius Fischer, Nora Flaherty, Bennett Flenner, Carrigan Hudson, Maria Miller, Marten Muurisepp, Rachel Plant, Nora Richeson, Laura Sands, Diana Shcherbakov, Cassidy Shepard
Grade 7 Honors
Giselle Alcala, A’viana Alejandro-Walker, Kaiden Anthony, Jayden Baez, Owen Bailey, Savannah Batzel, Bram Checkett, Maritcela Comas, Day’Von Curry, Tyler Davidock, Benjamin Disbrow, Oliver Fischer, Corey Fitzpatrick, Savanna Flickinger, John Forrester, Benjamin Gaviria, Erica Gobin, Anna Hager, Skyla Hancock, David Hockley, Morgan Hopper, Lillian Kaden, Madeline Kistler, Nicholas Kuhns, Benjamin Kunstbeck, Jonah Levinstein, Aroostine Lively, Joshua Luzzatto, Aubrey Mackey, Chauncey Maher, Veronica Martinez-Bada, Julien Mastrangelo, Ethan McMillion, Kaylee Morris, Patience Oliveira, Christopher Oyler, Ethan Palumbo, Gabriella Patterson, Braiden Paulus, Benjamin Peevy, Chase Perabo, Tavien Pham, Destiny Power, Maggie Reidy, Emily Rose, Talan Salinger, Aidan Sallie, Anthony Schulke, Levi Smith, Nathan Sober, Reese Spangler, Luke Strigotte, Emma Swenson, Reese Thompson, Jonathon Vernetti, Brennan von Hagel, Greta Weirich, Grant Wickard, Job Wisniewski, Michael Witkowski, Ian Wood, Tiffany Wright, Gavin Wroblewski, Ahnah Yeagley
Grade 8 Distinguished
Erika Adams, Mykah Busby, Colby Cox, Daniel Gehman, Ella Green, Madison Houghton, Benjamin Howland, Maia Iannuzzi, Kassie Kauffman, Steven Kunick, Madison Miller, Noah Myers, Emma Peachey, Aurora Ramirez, Atticus Renault, Addison Schantz, Katie Unger
Grade 8 Honors
Eva Ball, Ella Barr, Isaac Beals, Wyatt Blanchard, Dylan Bonner, Nora Briggs, Noah Burbridge, Tialynne Calicchio, Wyatt Colestock, Darian Crim, Cassidy Dillon, Shaylynn Doupe, Liam Ewert, Dominic Fridinger, John Gemmell, Boden Griffith, Shannon Gross, Noah Guillaume, Kiley Hacker, Emily Hager, Emma Hall, Jacob Haney, Connor Heckman, Dolly Hritz, Alessia Iannuzzi, Colleen Juday, Carson Kadlec, Emma Kelley, Patrick Kennedy, Bryce Killinger, Bodie Ko, Andrew Kretzing, Mazie Kuhn, Alexander Landis, Colin Laughman, Andrew Lehman, Ilan Lesman, Crystal Longtin, Addison Manley, Malayna McElvie, Ashley McKeever, Sophie Mohr, Faith Monaco, Aundre’a Moore, Christian Moore, Simon Muniz, Clark Neely, Camryn Nelson, Selah Nieratko, Olivia Pavlovich, Brad Peters, John Pontious, Aliah Ring, Sydney Rohrer, Reagan Rose, Kaylee Seymore, Ella Shatz, Juliette Sheesley, Emily Sheffe, Aedan Shevlin, Tatom Smith, La’leyanna Snyder, Caroline Sonfield, Eva Trayer, Alexander Trigueros, Madison Unger, Tarah Villers, Aniyah Walker, McKenna Whysong, Rianna Wilson, Aiden Wilt, Alex Wright, Kristin Wright, Taylor Yost
Here is the honor roll for the third marking period:
Boiling Springs High School
Grade 9 Distinguished
Emily Ray Ansley, Ryan Michael Beaston, Shaelynn Yamal Bennett, Joshua Hayes Burks, Genna Lynn Bush, Zoe Nicole Xiang Collins, Brinley Renee Croft, Michael James Crowther, Emma Katherine Decker, Conner Zeigler Dieck, Grace Andreas Disque, Reagan Michol Eickhoff, Haylee Shea Erme, Kathryn Jane Felix, Matthew Dale Furlong, Brooke Elizabeth Graham, Alexander Thomas Gray, Makenna Rylee Guttshall, Nathaniel Davis Harbst, Jenah Leann Hovis, RaeAnne Nicole Hudson, Claire Elizabeth James, Alexa Cathleen Jones, Benjamin James Kimmel, Maddex Marcus Labuda, Charlotte Marie Leisenring, Katlyn Marie Long, Ainslee Erin Martin, Trey Daniel McCardell, Charles Edward McPhail, Connor William Meikrantz, Crescentia Belle Messner, Collin Terrence Miller, Savanna Raelee Richter, Caleb Josiah Rothfus, Jesse Aaron Rounce, Joseph Darren Sellers, Skylar Dorothy Snyder, Jacob Paul Sokolofsky, Julia Elizabeth Steel, Sydney Lee Rose Sutton, Nicholas Daniel Truax, Aidan Michael Werner, Willow Brooke Young
Grade 9 Honors
Dalton Carter Ackley, Robert Arthur Ansley, Darren Michael Bakermans, Delaney Joy Beardmore, Allison Renee Berry, Taryn Nicole Blanchard, Colby William Bubb, Clarissa Ruth Canazaro, Abigail Virginia Cole, Samuel John-Oscar Cullison, Savannah Renee Deibert, Blake William Delevan, Clara Mae Dellinger, Alexander Clay Draper, Michael Anthony-Christopher Duggan, Aunye Nicole Duncan, Mason Lawrence Ebersole, Peyton Aleis Ellis, Ellie Faith Farrance, Maya Ann Fields, Jossalyn Noelle Fox, Torikah Iesha Frazer, Andrew Cole Geesaman, Eva Joann Hancock, Alexis Kay Hanlin, Paige Marie Harris, Aletha Ann Hurley, Ryan Andrew Juliana, Brayden McKenzie Kondek, Alec Jane Macarayo, Lily Mikayla Mahan, Eric Daniel Martin, Aiden Patrick McCombs, Colin Robert Moore, Riley Anthony Morton, Martha Lenay Mundell, Makayla Grace Murphy, Madysen Fae Nileski, Wyatt James Rhodes-Bissoondyal, Tyler James Romberger, Gia Contessa Ryan, Owen Stephen Schlotthauer, Adam William Sheaffer, Sarah Marie Shively, Jacob Reed Snyder, Molly Melissa Starner, Chase Montgomery Stouffer, Evan Michael Taylor, Caleb Jeffrey Thomas, Jacob Tyler Thompson, Savannah Paige Turner, Cheyenne Umbelina, Aidan Christopher Volz, John Edward Voyack, Kendra Marie Walter, Caleb Michael Wasielewski, Raven Nikole Williams, Ryan Michael Yunk
Grade 10 Distinguished
Joshua Luke Anderson, Giovanni Jacob Andreoli, Samuel I Beattie, Nathan Ronald Book, Braeden Wilson Burr, Anna Elizabeth Chamberlin, Mila Isabel Elash, Carson John Garvey, Ella Bleu Gettle, Collin Samuel Harris, Kylie Marcella Henkel, Kobin Alec Karper, Joseph Lawrence Menke, Abigail Nicole Schwang, Madelyn Rose Steinour, Laurin Rebecca Still, Zachary Koenig Varner, Landen Stone Warner, Megan Katherine Webster, Leah Paige Williams, Rya Renee Wood
Grade 10 Honors
Corinne Christine Albin, Aurora Consiglia Arena, Callie Elyse Asper, JaeMin Allen Birdsall, Anna Katherine Book, Joshua Michael Breneman, Ashleigh Jeanne Cease, Sean Edward Christenson, Erik Scott Coyle, Anthony James Cranga, Felicia Kristina Figueroa, Ronald Christopher Fleischmann, Samantha Jade Gatuz, Aralyn Rose Hacker, Joshua Edward Hiles, Kayla Marie Hippensteel, Kaleb Michael Hood, Kyleigh Frances Hostetter, Chayse Madison Jumper, Lilly Ann Kann, Erin June He Keen, Jack William Laing, Enrica Landi, Michelle Vivan Lee, Summer Nicole Leeds, Peyton Rose Lubinsky, Trey Maximillian Martin, John James Meikrantz, Owen Michael Metz, Aidan Matthew Metzger, Brianna Michele Miller, Emily Elise Miller, Tyler John Nolte, Brandon Thomas Oles, Brady Stewart Olsen, Ansh Hasmukhbhai Patel, Madeline Elizabeth Pierce, Gavin Burke Rauhut, Emma Grace Reifsteck, Elijah Luke Rohrbaugh, Ajla Salkic, Delainey Paige Sanders, Hailie Nicole Stamm, Riley Erin Stamper, Magdalena Lorraine Stephens, Eli David Thompson, Abbagayle Jane Walter, Matthew Garrison Whare, Grace Catherine Willacy, Carson Riley Winters
Grade 11 Distinguished
Gannon James Adams, Wesley Robert Dellinger, Hannah Elizabeth Goodwin, Braxton Elizabeth Guttshall, Brenna Lynn Haggerty, Becca Corynn Halvorson, Madeleine Kale Kristine Hanlin, Michael Alexander Harrison, Aidan James Johnston-Walsh, Evan Olver Kase, Gerard John Kole, Trevor Lee Kujawa, Jumari James Mortillero Marquez, Ashlyn Jaine McCormick, Hoan My Tran Nguyen, Alyssa Louise Roadcap, Emilyn Grace Schwartz, Lillian Elizabeth Sellers, Grace Isabel Sibert, Mason Andrew Sowers, Jacob Athanasios Sparages, Kaitlyn Marie Starner, Margaret Ann Swank, Alexander James Torio, Emma Jane Van Pelt, Adison Cadence Verenna, Andrew James VonStein, Alexandra Mary Ward, Cyle Brady Winters, Kyleen Elise Woodward, Katryn Alaine Yocum, Nathan John Yunk
Grade 11 Honors
Jeffrey Scott Bickle, Molly Ann Biggs, Keegan John Brassel, Madeline Paige Bubb, Damon James Capriotti, Anthony Rocco Crayton, Bryauna Taylor Croft, Ethan Jacob Dague, Roy Joseph Delevan, Nevin Finn Disque, Faith Josephine Dixon, Samantha Dale Elliott, Carly Marie Galbraith, Aaron James Gibelius, Kaylah Marquerite Green, Karina Wei Haldeman, Braden Thomas Hart, Hannah Elizabeth Herman, De’Von Ray James, Clarissa Marie Johnston, Ethan Tremaine Jones, Jordan McKenna Jumper, Katherine Elizabeth Lauriello, Summer Nicole Lebo, AnnaShae Elaine Mason, Cole Eugene McClintock, Elaina Nicole Miller, Landon Thomas Miller, Aryn Hadley Navarro, Tanner Christian Nickel, Jonathon Thomas O’Brien, Jacob Douglas O’Connell, Olivia Elizabeth Olsen, Madison Paige Olszyk, Christian Robert Orner, Jonathan Earl Orris, Zachary Michael Rjabanedelia, Naomi Elizabeth Rothfus, Jacob Scott Shoop, Jered Ott Shughart, Elexis Shea-Jessalyn Stouffer, Hannah Josephine Tomblin, Ashley Rose Troutman, Joshua Edward Turner, Alexis Michelle Vincent, Alexandra Grace Werner, Olivia Marie Wolf
Grade 12 Distinguished
Zachary Ryan Akridge, Evan Joseph Arnold, Garrett Dale Asper, Aleia Kathryn Baker, Lucas Steven Ballentine, John Landon Billman, Lily Elizabeth Bistline, Elyse Christine Blanchard, Morgan Allen Chamberlin, Gwendolyn Paige Duncan, Madelynn Katherine Feeser, Christi Anna Fertich, Jeremy Dale Filburn, Hannah Sue Garland, Eric Richard Geesaman, Reese Sailor Gettle, Jordyn Grace Harris, Samuel Greiling Johnson, Jocelynne Olivia Kuhns, Brinn Elizabeth Mancuso, Bryanna Lynn McBeth, Jamie Lynn Nickel, Matthew David Otto, Emily Grace Schrade, Kyle Thomas Shively, Hailey Kai Swartz-Leslie, Lydia Kay Vorodi, Kole Patrick White
Grade 12 Honors
Pietro Junior Anile, Rachel Grace Sizhen Beattie, Michael Shane Brant, Abigail Meredith Breneman, Kaitlyn Ann Brumbaugh, Zachary James Caldwell, Kyle Joseph Clifton, Mikaela Sandra Jean DeWalt, Madelyn Kate Dishman, Kate Lindsey Dombroski, Abbie Layne Erme, Chad William Essig, Taylor Ann Feeser, Erika Mae Fink, Kady Grace Freedman, Julia Elizabeth Fulton, Noah Ian Gatuz, Noah Alan Hecker, Mason Lawrence Herrera, Ragen Alexandrea Herrera, Riley Sophia Huff, Mackenzie Mya Johnston, Owen Joel Klabon, Caroline Mary-Victoria Klunk, Jianna Marie Kole, Tyler Andrew Kuffa, Jake Bernard Lewandowski, Joseph Xuan Thai Lynch, Sara Raquel Nelson, Hannah Rebecca Richardson, Ian Jacob Rowe, Kirsten Carolina Shaulis, Kathryn Louise Slusser, Andrew Blake Stafford, Aidan Elliot Swank, Julia Ellen Voyack, Gordon Charles Zwemer
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