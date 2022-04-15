Honor Roll for April 16

Here is the honor roll for the third marking period at South Middleton School District:
Boiling Springs High School
Grade 9 Distinguished
Annemarie Belvis Achey, Braeden Rishi Banerjee, Maggie Lea Brenner, Connor Scott Britcher, Ryan Michael Carroll, Amanda Morgan Delevan, Alexys Rose Delp, Olivia Jule Durbin, Brenna Elaine Eckert, Eden Jane Hacker, Samuel Francis Harbst, Amelia Amsley Hemler, Brenna Marie Jones, Eli Timothy Kimmel, Molly Diana Kimmel, Ryan Thomas Kuffa, Mason Marcus Labuda, Delaney Candace Lawyer, Morgan Scott Liddick, Callie Lou McCann, Kathryn Aimee Metz, Riley Lolita Jane Navarro, Haley Grace Nesbit, Dylan Andrew Olszyk, Katherine Victoria Pabis, Benjamin Ray Peevy, Joshua David Plante, Felicity Belle Redmond, Caleb Mark Rife, Alanna Jean Robinson, Alliyah Tarikua Grace Rounce, Logan Richard Schwang, Tristan Riley Seiber, Patrick Earl Whittenberger, Ella Skye Wright, Katelyn Alexa Yenser
Grade 9 Honors
Jodi Ann Ansley, Zachary Allen Baker, Alyvia Payge Barnett, Parker James Beardmore, Avery Lane Boop, Charles Quincy Bowman, Gabriella Brylee Bush, Elliot James Cavanaugh, Elise Kathryn Chamberlin, Abigail Rose Clarke, Addison Marie Conner, Jackson Martin Cullings, Kamerin Aubri Custer, Patrick Cash Davis, Cohen Lucas Doyle, Kaitlyn Shaye Fassl, Silas Tynedale Fertich, Ian Thomas Fries, Lindsey Brendalyn Furfari, Andrew Mark Furlong, Raelle Ashley Garland, Ella Elizabeth Garman, Mya Kathleen Gilliam, Alana Kyleen Goodman, Alan James Harris, Ethan Antonio Kramer, Eva Bonita Nahomi Lemmon, Riley Edward Lucido, Kirsten Paige Martin, Garrett Sean McCormick, Shea Michael McDermott, Chase Robert Morton, Megan Mckenzie Posey, Miley Rose Rivera, Ashley Nicole Sacra, Morgan Olivia Sanders, Lance Douglas Schwang, Elizabeth Ann Shoemaker, Zain Michael Snider, Logan John Sokolofsky, Kate Elizabeth Spahr, Autumn Elizabeth Stauffer, Peyton Brynleigh Stricker, Gabrielle Elizabeth VonStein, Owen Thomas Wilson, William Henry Young
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Grade 10 Distinguished
Elaina Grace Anderson, Mason Mitchell Arnold, Alexandra Lynn Bandura, Alisa Marie Brown, Elizabeth Taneen Carvell, Thomas Patrick Cease, Olivia Sydney Chadwick, Sophia Camille Chripczuk, Katherine Laurel Crum, Bailee Lynn Decker, Richard Burns Feliciano, Landon Anthony Ferry, Austin James Fulton, Kendall Grace Garman, Joseph Michael George, Reese Emerson Hays, Ryan Elizabeth Keller, Lydia Elizabeth Klunk, Madison Kelley Knavel, Emma Jane Leese, Haley Marie Lenker, Haylie McKenna Lesher, Hanna Anmari Llewellyn, Alexis Brianna Lubart, Madison Grace Mackey, Daphne Gracen Mahan, Drew Franklin McKee, Olivia Louise Morgan, Minh Nhat Tran Nguyen, Connor Thaddeus Petula, Isabel Ann Petula, Kaelyn Ames Rauhut, Alister Thomas Reed, Jonah Scot Richardson, Victoria Beautie Salahuddin, Jeremy Duane Samella, Caitlyn Grace Schwartz, Jacob Hamilton Sibert, Benjamin Allen Snyder, Caden Justice Stone, Holden Chester Swank, John Murray Swank, Riley Ray Tennyson, Nicholas Trabucco, Macy Carol Trostle, Bryce Mitchell Whiteside, Garrett Carl Wickard, Alexander Michael Wolf, Joseph Daniel Wonders
Grade 10 Honors
Rawan Ethar Salih Al-Suwayyid, Aron Kamer Beam, Kilee Grace Noelle Bridge, Alexa Mae Brown, Katie Helen Buehler, Shawn Matthew Butler, Emily Morgan Carroll, Jayden Connor Creech, Angel Marie Durden, Mira Danae England, Logan Daniel Fassl, Sophia Rhianne Felix, Nathanael Micah Fertich, Jada Rae Filburn, Jenna Marie Green, Kayla Nicole Guise, Ava Roselin Hench, Ryan Matthew Hiles, Logan Matthias Hodecker, Olivia Mae Hollen, Ahnika Skye Hoover, Aiden James Hoover, Adler David Hornbake, Gage Campbell Hughes, April Leann Keller, Andrew Michael Kerstetter, Ella Marie Kilko, Shaylee Rachel Kish, Hayya Farooq Kiyani, Declan Matthew Laskowski, Ethan Reilly Mandell, Andrew Frederick Menke, Molly Elizabeth Myers, Tess Elaine Naylor, Emily Grace O’Brien, Kyri Alyssa Pirozzoli, Kaden Michael Vincent Potthoff, Caleb Jeffery Reifsteck, Kyle Andrew Richardson, Brayden Timothy Richie, Kylie May Rife, Dominick Ralph Roccisano, Madison Kaylee Rohrbaugh, Cassandra Nicole Sheriff, Marshall Joseph Smith, Lucas George Sparages, Tessa Nicole Stamper, Lucio Urrea Anguamea, Svyatoslav Stanislav Venskyy, Alex Hawk Verenna, Makenzie Leigh Ward, Keegan Parker Williamson, Ean Scott Wilson, Katharine Mairi Yanity
Grade 11 Distinguished
Shaelynn Yamal Bennett, Joshua Hayes Burks, Genna Lynn Bush, Ashlee Andrea Rose Conrad, Brinley Renee Croft, Emma Joyce Crowther, Conner Zeigler Dieck, Grace Andreas Disque, Michael Anthony-Christopher Duggan, Reagan Michol Eickhoff, Matthew Dale Furlong, Andrew Cole Geesaman, Makenna Rylee Guttshall, Nathaniel Davis Harbst, RaeAnne Nicole Hudson, Alexa Cathleen Jones, Zoey Marie Jones, Benjamin James Kimmel, Trey Daniel McCardell, Charles Edward McPhail, Connor William Meikrantz, Crescentia Belle Messner-Baker, Collin Terrence Miller, Wyatt James Rhodes-Bissoondyal, Caleb Josiah Rothfus, Jesse Aaron Rounce, Jacob Paul Sokolofsky, Julia Elizabeth Steel, Ava Elizabeth Taylor, Nicholas Daniel Truax, Willow Brooke Young
Grade 11 Honors
Dalton Carter Ackley, Robert Arthur Ansley, Darren Michael Bakermans, Delaney Joy Beardmore, Ralph Edward Benecewicz, Nicholas Paul Berrier, Taryn Nicole Blanchard, Cory Elisha Bounds, Colby William Bubb, Abigail Virginia Cole, Zoe Nicole Xiang Collins, Tommy Alan Crum, Samuel John-Oscar Cullison, Emma Katherine Decker, Blake William Delevan, Alexander Clay Draper, Aunye Nicole Duncan, Peyton Aleis Ellis, Haylee Shea Erme, Ellie Faith Farrance, Kathryn Jane Felix, Torikah Iesha Frazer, Brooke Elizabeth Graham, Alexander Thomas Gray, Eva Joann Hancock, Alexis Kay Hanlin, Eva Elise Irene Hanlin, Paige Marie Harris, Brodie Lee Hays, Aletha Ann Hurley, Claire Elizabeth James, Ethan Michael Johnston, Ryan Andrew Juliana, Hunter Kurtis Kuffa, Maddex Marcus Labuda, Katlyn Marie Long, Ainslee Erin Martin, Aiden Patrick McCombs, Colin Robert Moore, Martha Lenay Mundell, Makayla Grace Murphy, Madysen Fae Nileski, Jade Victoria Peffer, Tyler James Romberger, Katelyn Tambry Sacra, Evan David Samella, Sidney Laine Schoffstall, Joseph Darren Sellers, Joseph Stephen Serafin, Adam William Sheaffer, Jacob Reed Snyder, Skylar Dorothy Snyder, Molly Melissa Starner, Caleb Jeffrey Thomas, Jacob Tyler Thompson, Cheyenne Umbelina, Kendra Marie Walter, Caleb Michael Wasielewski, Aidan Michael Werner, Raven Nikole Williams
Grade 12 Distinguished
Hasibullah Ahmadzai, Giovanni Jacob Andreoli, Aurora Consiglia Arena, Callie Elyse Asper, JaeMin Allen Birdsall, Anna Katherine Book, Nathan Ronald Book, Ashleigh Jeanne Cease, Sophia Elaine Chadwick, Anna Elizabeth Chamberlin, Sean Edward Christenson, Hunter Michael Anthony Coyle, Anthony James Cranga, Mila Isabel Elash, Carson John Garvey, Samantha Jade Gatuz, Ella Bleu Gettle, Aralyn Rose Hacker, Collin Samuel Harris, Kayla Marie Hippensteel, Chayse Madison Jumper, Kobin Alec Karper, John James Meikrantz, Joseph Lawrence Menke, Carson Loy Metzger, Brianna Michele Miller, Emily Elise Miller, Ryan Gabriel Morgan, Leslie Erin Mummert, Madeline Michelle Rank, Gavin Burke Rauhut, Paige Alexis Rohrbaugh, Delainey Paige Sanders, Abigail Nicole Schwang, Sarah Grace Snyder, Hailie Nicole Stamm, Riley Erin Stamper, Madelyn Rose Steinour, Laurin Rebecca Still, Landen Stone Warner, Grace Catherine Willacy, Leah Paige Williams, Carson Riley Winters
Grade 12 Honors
Corinne Christine Albin, Joshua Luke Anderson, Samuel Finn Baumgartner, Joshua Michael Breneman, Braeden Wilson Burr, Kennedy Cardenas-Guizar, Ella Karrine Davis, Daniel Paul Decker, Erika Evelyn DeWalt, Ronald Christopher Fleischmann, Nevin Gerard Fleniken, Kaylee Mae Fry, Gail Laurelin Hammontree, Ally Elizabeth Harman, Joshua Edward Hiles, Kyleigh Frances Hostetter, Ava Lane Hough, Lilly Ann Kann, Zeeshan Farooq Kiyani, Carter Austin Kuffa, Chelsea Rinay Kulawiecz, Jack William Laing, Garrett Marshall Lamason, Michelle Vivian Lee, Eric Charles Leese, Alexis Ryan Loudon, Peyton Rose Lubinsky, Colin Gregory Lunde, Dakota Roger Martin, Trey Maximillian Martin, Mallory Arlene McNulty, Owen Michael Metz, Aidan Matthew Metzger, Tyler John Nolte, Brandon Thomas Oles, Brady Stewart Olsen, Ansh Hasmukhbhai Patel, Jacob Dylan Peffer, Carly Elizabeth Perry, Alexander James Plante, Charlotte Rita Reilly, Laurel Elizabeth Rice, Elijah Luke Rohrbaugh, Madison Mikayla Romig, Ajla Salkic, Abigail Florence Spahr, Magdalena Lorraine Stephens, Megan Katherine Surkosky, Sonam Chaki Tamang, Eli David Thompson, Matthew Garrison Whare, John Vincent Yanity
Here is the honor roll for the third marking period at Carlisle Area School District:
Carlisle High School
Grade 9 Distinguished
John Arnold, Tristan Auger, Hunter Barrick, Erin Brown, Ashby Brummer, Syeda Bukhari, Xavier Campbell, Emma Clausen, Daris Dedic, Madelyn Duvall, Elliott Cruz, Lucius Fischer, Nora Flaherty, Logan Forbes, Elisabeth Forrester, Spencer Griffie, Alyanna Grim, Colin Ingraham, Koen Jones, Lillian Kaden, Lauren Kiehl, Felonica Kirkham, Liam McCullagh, John Merriam, Allison Negley, Daniel Owen, Ariadna Perez Ramos, Lucas Ream, Molly Renninger, Avery Seaman, Diana Shcherbakov, Cassidy Shepard, Marley Turner, Greta Weirich and Bree Yacovone
Grade 9 Honors
Edris Ahmadi, Makayla Alexander, Yajaira Aviles, Alexis Bahn, Alina Bajgai, Ava Baldwin, Elijah Balthazor, Belma Becirovic, Blake Becker, Noah Bentz, Grant Best, Trinity Biggs, Elise Bleichner, Megan Britcher, Riley Brooker, Conway Brown, Catalina Castro, Bram Checkett, Everett Delp, Andrew Dib, Benjamin Disbrow, Hamza Epps, Seif Fahmy, Olivia Fensterbush, John Forrester, Ayla Frawley, Emily Fry, Jenna Gateau, Patience Gelsinger, Jahnique Gillon-Bass, Erica Gobin, D’Angelo Green, Lachlan Groat, Tobyn Gross, Bryson Haller, Caroline Hill, Morgan Hopper, Mark Intini, Chadwick Johnson, Trent Keeler, Benjamin Kerr, Madeline Kistler, Aroostine Lively, Ryleigh Love, Aubrey Mackey, Chauncey Maher, Rachel Marks, Sasha Martin, Julien Mastrangelo, Ethan McMillion, Emma McShea, Cheyenne Minich, Matthew Minich, Peyton Mitchell, Yaira Montolio, Abigail Moore, Kaylee Morris, Natasha Moser, Amara Moyer, Samuel Murry, Dylan Myers, Prayas Nepal, Giana Ortiz, Brandon Pavlichko, Carter Pedrick, Chase Perabo, Tavien Pham, Rachel Plant, Dakota Porter, Jazlynn Remeikis, Evan Rice, Nora Richeson, Elsa Riesmeyer, James Rivera, Tierney Roedel, Adam Ruiz, Talan Salinger, Laura Sands, Eanraig Shattock, April Shirk, Luella Sikorski, Levi Smith, Parker Smith, Reese Spangler, Gavin Spencer, Mackenzie Starliper, Jordynn Stoup, William Tate, Neha Thapa, Thai Tran, Lilith Vitek, Jacob White, Ryan Wolaver, Elijah Woltz, Luke Workman, Rylie Workman and Tiffany Wright
Grade 10 Distinguished
Rory Ade, Elinor Arnold, Micah Austin, Olivia Baldwin, Dane Brumbach, Brayden Burge, Natalie Buss, Jenna Coller, Colby Cox, Helaina Deaton, Addysen Fitzgerald, Sarah Forrester, Daniel Gehman, Colton Gillingham, Ella Green, Kiley Hacker, Parker Heberlig, Benjamin Howland, Dolly Hritz, Alessia Iannuzzi, Sophia Julias, Bryce Killinger, Steven Kunick, Nataylia Mabey, Madison Miller, Luke Moore, Emma Peachey, John Pontious, Bugsy Quinones, Elena Rasmussen, Atticus Renault, Giana Renninger, Aliah Ring, Sydney Rohrer, Ella Shatz, Aedan Shevlin, Hannah Stoner, Jack Temko and Alex Wright
Grade 10 Honors
Bailey Cohan, Eva Ball, Laura Ball, Dawson Becerra, Dylan Bonner, Andrew Bordner, Jonathan Borja Galicia, Alexander Boyd, Nora Briggs, Kimberleigh Brown, Madeline Brown, Myana Brown, Sadie Burkett, Tialynne Calicchio, Allison Coldren, Wyatt Colestock, Owen Comstock, Madeline Coombs, Liam Creason, Michael Daniels, , Anthony DeAngelo, Cassie Diehl, Cassidy Dillon, Rylee Diodato, Liam Ewert, Stevie Foster, Elisia Frank, Valentina Garcia, John Gemmell, Boden Griffin, Lydan Grim, Jillian Grimes, Shannon Gross, Mirza Hajdarevic, Makenzie Healey, Connor Heckman, Ethan Hockley, Raymond Hothem, Madison Houghton, Garin Hyvesson, Holly Jenkins, Colleen Juday, Kassie Kauffman, Emma Kelley, Raquel Kennedy, Samantha Kennedy, Ava Kerr, Avery Kipp, Richard Kline, Izabella Koontz, Andrew Kretzing, Mazie Kuhn, Colin Laughman, Scarlett Learned, Emily Leatherman, Andrew Lehman, Crystal Longtin, Kolin Martin, Malayna McElvie, Ashley McKeever, Reece Meier, Hossain Mohammadi, Sophie Moore, Faith Monaco, Scott Montgomery, Aundre’a Moore, Christian Moore, Katori Moore, Amelia Morris, Javani Mosley, Kane Muzik, Clark Neely, Camryn Nelson, Selah Nieratko, Janeishka Ortiz, Aditi Patel, Brad Peters, Logan Peterson, Piper Podlaski, Matthew Ream, Cielo Rodriguez, Caden Roper, Reagan Rose, Jessica Rouvre, Donovan Sedlack, Kaylee Seymore, Emma Sheesley, Hailey Shreiner, Alexander Smith, Kooper Smith, Jack Spears, Kayla Spencer, Gabriel Steck, Aryann Steigleman, Johnathan Stepanski, Tyler Stine, Sophia Sundy, Aidan Swartz, Carson Swartz, Emily Thrush, Anna Thumma, Thomas Tran, Mayer Uhlman, Ryleigh Underwood, Katie Unger, Oscar Vega Velasquez, Tarah Villers, Alyssa Watson, Rianna Wilson, Nicole Windomaker, Alexander Woody and Taylor Yost
Grade 11 Distinguished
Yusra Aden, Prasamsa Bastola, Max Behfar, Ashlyn Boykin, Sophia Corona, Ashtyn Daugherty, Dinela Dedic, Jana Fetterman, Elizabeth Frazier, Alexander Ftohidis, Rebekah Garrido, Kylie Glaspell, Zachry Hurt, LeAnn Jenkins, Naydean Massie, Riley Mercado, Aubrey Miller, Summer Miller, Vera-An Nguyen, Aariana Nori, Grace Pak, Nidhi Patel, Maya Reichenbach, Isabella Rose, Gia Ryan, Kevin Shank, Mia Snyder, Logan Swartz, Danielle Way and Amania Yaya
Grade 11 Honors
Yasmine Abu-Aiadeh, Bradley Acosta-Escalera, Emma Adams, Olivia Adams, Vanessa Alder, Ezz Ateim, Macy Barnhart, Autumn Batzel, Alexis Bear, Molly Best, Gaurav Bhattarai, Gregory Bleichner, Addison Boltz, Hazel Bomar, Nathan Calderon, Andrew Cherkauskas, Calyn Clements, Katelyn Coldren, Adam Cottrell, Brandon Cottrell, Charles Dib, Andrew Diehl, Blake Eiserman, Negin Fahim, Caroline Foote, Marie Franjicic, Ruby Frazier, Ziakyra Frye, Caden Ginter, Brenna Golden, Antonio Govea, Thomas Graden, Adacus Greene, Hannah Hanger, Carsen Henderson, Chase Henry, Kolby Hershey, Aariyah Hodge, David Horton-Sibble, Julia Jennings, Sophie Jerev, Ethan Jerosky, Maliya Kellam, Andrew Kimmel, Ava Kimmell, Kyle King, Sharon Kolubah, Myanna Kuntz-Green, Landon Lackemeyer, Ethan Lehman, Kathryn Leshniowsky, Connor Lindsay, Catherine Lippert, Meghan Lipscomb, Kalissa Lopp, Braylen Lybrand, Natalya Maggiore, Sean Mains, Stephanie Martin, Sophia McAllen, Tyler McConnell, Mark McMillion, Jacob Meert, Adla Mehmedovic, Ajla Mehmedovic, Ian Messano, Carly Miller, Nicholas Moffatt, Macenzie Mulholland, Kennedy Mullen, Ilda Mustafic, Robert Nankee, Jose Oakes, Albert Parrillo, Garrett Parsons, Athanasia Petsinis, Hoang Pham, Caleb Plank, Stella Rea, Elisa Reitman, Abigayle Retter, Ashley Richwine, Zachary Richwine, Sofia Saad, Salvatore Salomone, Chloe Saulnier, Layton Schmick, Hannah Sebastian, Emily Seifert, Matthew Serafin, Maria Shay, Macie Sheesley, Ashley Sheffe, Nathaniel Smith, Mason Spangler, Na Viona Stackfield, Brock Stanton, Owen Starner, Terrance Steele, Blaine Stoner, Regan Storm, Isabella Strine, Dorian Stroud, Seth Sumter, Rojal Tamang, Ezeekai Thomas, Jayde Thomas, Michael Thomas, John Todd, Aliyciah Trinidad, Nabeel Virmani, Sarah Waleski, Isabelle Wheeler, Jesse Wise, Farah Zambery and Afoditi Zara
Grade 12 Distinguished
Bilal Abakar, Mohammed Abakar, Delilah Bachman, Drew Bridges, Ravenne Christman, Maya Clements, Ella Darr, Dervla Dolan, Lorraine Durbin, Dominick Ebaugh, Colby Farrisi, Daniela Garcia, Olivia Garman, Dominic Gearhart, Lola Gehman, Addyson Gregg, Carter Hensley, Hailey Hurley-Warrick, Kenzie Kauffman, Gabrielle Knapp, Nicholas Kuhn, Camryn Lilly, Graham Lively, Cameron Lyons, Carter Martin, Sophia Morrison, Natalie O’Neill, Melissa Pham, Sara Plant, Morgan Pontious, Austin Ramsey, Ashlan Reeder, Lydia Ring, Parker Shabala, Samantha Sharp, Samantha Shaw, Gabrielle Simpson, Emily Smith, Vivian Stoner, Alexandra Thumma, Kirsten Weirich, Robert Wellmon and Ashlynn Zimmerman
Grade 12 Honors
William Adams, Emma Ahl, Joshua Allbritton, Hanna Alwine, Nicholas Anderson, Shelby Anderson, Owen Andrews, Joyce Aryee, Anna Baer, Camera Bailey, Maxwell Barr, Hunter Beck, Renee Blacksmith, Elizabeth Blymire, Ella Boback, Christopher Bondy, Paige Bowers, Leah Bowman, Chase Brenneman, Evan Britcher, Emma Brown, Richard Brown, Kevin Caban, Guillermo Castro, Brandon Clifford, Faith Crawford, Emma den Hoed, Brooke Denlinger, Olivia Doty, Aidan Driver, Lillian England, Ian Galbraith, Avery Gallahue, Alison Gallegos, Sarah Gally, Taliah Graham, Samuel Green, Yorgelis Guarate, Dylan Gutierrez, Rebekah Hanak, Summer Hollingsworth, Timothy Howland, Haven Hurley-Warrick, Amiya Johnson, Elizabeth Johnson, Crystal Jones, Jadyn Jones, Nicholas Jumper, Alexandra Kelley, Sydney Kent, Sally Kwabiah, Truman Lauer, Cody Lavigne, Eva Leatherman, Elena Lehman, Louis Leskosky, Hailey Line, Jaymie Loidolt, Thomas Mains, Maxwell Marra, Olivia Masgalas, Joshua Meert, Diana Melara, Joellen Michinko, Arianna Miller, Madison Mock-Austin, Conner Morrow, Pedro Noveli Espindola, Mykaela Ocampo, Jacob Owen, Gianna Peters, Rosilee Peters, Sejla Podzic, Michael Raphael, Landon Reeder, Sarah Rembold, Abigail Rexroth, Shayna Rhoads, Gianna Setta, Andrew Sharp, Noah Shatto, Declan Shevlin, Devin Shingler, Nicholas Smarr, AaliAsia Snyder, Nicholas Stiltner, Megan Swahlon, Grace Sweeney, Cheney Thompson, Matthew Trolinger, Richard Weber, Brent White, Carrie Wickard, Orie Wickard, Jarrett Wilson, Kevin Windomaker, Jacob Workman, Chloe Yarnell and Paige Yingst