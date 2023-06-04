Here is a list of the Big Spring High School 2023 graduates:
Nadia Rose Nader Alajlouni
Collin Michael Anderson
Tristen Ethan Armolt
Nevaeh Lynn Auxt
Caleb Samuel Baia
Adeline Pearl Baker
Levi Robert Barbour
Nevaeh Caprice Barnhart
Delaney Quinn Barrick
Denise Marie Beland
John Andrew Benfield III
Sarah Katherine Bilbrey
James Milton Bilz Jr.
Abigail Ella Bistline
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Kevin Ridge Canaday
Izabelle Mae Chestnut
Julia Catherine Chestnut
Kaleb William Chestnut
Michael Allen Chronister
Sabrina Marie Clavey
Hailey Joe Elizabeth Cohick
Dominick Takota Cooley
John Thomas Copits
Alyssa Mackenzie Cornman
Natalia Learia Darr
Hailey Michelle Dengler
Emily Ann Elizabeth Diehl
Evan Thai Diep
Nalaha Lillian Dietz
Joshua Addison Durff
Emma Rose Dyarman
Nicholas Allen Egger
Ethan Wayne Eisenberg
Ciarah Paige Elder
Katherine Alice Ellison
Faith Marie Enders
Logan Robert Engle
Matthew Richard Epley
Fallon Nicole Feaser
Samuel (Sammi) Paul Feldman
Ethan Michael Fetter
Jerikah Grace Fetterhoff
Lauren Alyssa Finkenbinder
Tyler Shawn Fogarty
Alexander Robert Foster
Rylee Nicole Garman
Nickson Amelia Gatch
Joseph Andrew Gatten
Paige Alexandra Gibboney
Bryson Andrew Gilbert
Elyssa Brianna Gilbert
Jacob Matthew Girardi
Cayden Lee Goshorn
Jordyn Taelynn McKenzie Grandstaff
Robert Greene
Makayla Marie Griffie
Nadia Evelyn Griffith
Andrew Christopher Grimm
Josie Catherine Gutshall
Chloe Marie Hagenbuch
Jaden Elizabeth Hair
Carter Stephen Hall
Destiny Honey Handshew
Dylan Scott Hayden
Isaiah James Heberlig
Xaiden Dakota Hench
Clayton James Henry
Clayton Albert Hetrick
Sanea Maree Hodge
Raychael Leeann Holtry
Ava (Graycen) Rose Hunt
Sheron Jair Hunt
Jasmine Marie Hurley
Brendon Michael Jones
Jayden William Jones
Kaleb John Jumper
Reece William Kane
Joshua John Michael Kaufman
Travis Walter Kennett
Diana Ashton Kepner
Jacob Clinton Kistler
Maximos Forrest Kitchen
Jadyn Grace Klinger
Morgan Elaine Koch
Ava Jane Lay
Sydney Elizabeth Leidigh
Brayden Tyler Lindsey
Mary Allison Lindsey
Zander Oryan Loy
Camryn Alexis Madden
Andrew Robert Malick
Aliyah Simone March
Aaron Eugene Matthews
Aubrey Grace McBride
Milaina Richelle McClintock
Sheldon Gene Mentzer
Brian Rae Miller
Catharine Mae Miller
Owen Connor Minnick
Jake Matthew Morgan
Ethan Alexander Mullins
Curran Anthony Murphy
Renata Cathrine Negley
Rachel Marie Newswanger
Adam Patrick O’Leary
Sloane Marie-Eleanor O’Malley
Jaden Luis Osoria
Tru Elizabeth Parks
John James Patterson VII
Lance Edward Perdue
Kevyn Sahid Pimentel
Rylee Catherine Piper
Owen Jacob Pogue
Michael W Powell
Chase David Price
Rodney Eugene Reed
Avery Elizabeth Rhoades
Jay Dotson Roberds
Kaydence (Koen) Ashlyn Rowe
Cameron Reed Ryan
Quentin Michael Rynard
Taylor Nanette Schlosser
Gabriella Laree Schoonover
Danaea Stephanie Scott
Kayla Elizabeth Shearer
Angelina Marie Shipp
Koi James Shotto
Cassandra Ellen Smith
Dylan Michael Smith
Sylvia Margaret Smith
Nancy Marion Soccio
Nicholas Paul Speelman
Cole Hunter Spelas
Caleb Cole Stewart
Makayla Renea Stoltenburg
Evalyn Rose Stone
Gage William Vianey
Jayden Steven Lee Walter
Nicholas Joseph Walter
Mikaela Alexis Ward
Faith Mae Warner
Lily Luo Min Weaver
Ava Guiliaine Weibley
Lanie Nichole Weigand
Dominick James Weist
Keyan Russell Wells
Hannah Marie Werle
Allen Randall Wert
Brayden Andrew John Wert
Mason Robert Wickard
Emily Louise Willinsky
Brinley Elizabeth Wilson
Andrew Mark Witter
Trenton Charles Wolf
Ryan Michael Woodward
Bailey William Wurm
Brylie Elizabeth Yeakel
Syndney McKendrick Young