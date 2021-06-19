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Graduation 2021: Cumberland Valley High School graduates
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Graduation 2021: Cumberland Valley High School graduates

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Here are the 2021 graduates of Cumberland Valley High School:

Mariam Atef Abdelmalak

Vanessa Sarah Abraham

Priya Ravi Acharya

Shamseldin Hassan Haroun Adam

Walter John Adamy

Dylan Edward Raymond Aderholt

Melahat Asude Akdemir

Madison Mae Albert

Adrianna Natasha Alibrando

Alondra Cristina Alicea Velez

Asher Trent Allen

Benjamin Hunter Allen

Jaela Henley Allen

Mohammed Saad Almutairi

Jennifer Laura Amato

Tehami Ammad

Kasey Elizabeth Amon

Kody Alexander Amon

Liam Joseph Anderson

Riley Elizabeth Anderson

Amanda Katherine Arbogast

Hannah Grace Arentz

Samuel Edward-Jeewon Argot

Nicholas Anthony Armbrust

Trevor John Arms

Matthew David Arnold

Zachary Allen Aucker

Harsh Aujla

Christopher John Austin

Michael Constantine Azar

Kaylee Jenae Bailor

Zachary Brandon Baker

Vaani Bansal

Walker Andrew Barrick

Bennett Oliver Bass

Yasmim Martins Van Erven Batista

Mariah Renee Baumgardt

William Lawson Baxter

John Henry Bechtel

Benjamin Francis Belga

Sarah Elizabeth Bellis

Owen Levi Bender

Henry Stephen James Bendzin

Caleb Scot Benner

Madelynn Elizabeth Bennett

Zachary Wyatt-Dashiell Benoist

Jesse Peter Berg

Nolan David Bish

Stella Laity Blacksmith

Zachary David Blocher

Dauson Raymond Bodenschatz

Sarah Vheena Boffoli

Jonathan Faiz Bolss

Reilly Morgan Bomboy

Olivia Grace Bonsick

Brendan Thomas Braasch

Lauren Rose Braught

Nathaniel Vincent Breach

Chloe Sophia Brennan

Kylie Olivia Brodkorb

Shannon Nicole Brown

Jacob Francis Burkhart

Elizabeth Christine Burnett

Jade Aundraya Burnham

Gregory David Burns

Parris Sophia Burns

Sophia Elizabeth Butler

Madison Marie Buzalka

Madeline Elizabeth Cain

Paige Olivia Campbell

Anthony Joseph Campisi

Wren Havin Cannon

Emma Marquette Cantor

Gabriel Quinn Carlson

Emma Grace Cerrelli

Mark Patrick McKinley Chambers

Baraka Anthony Chanka

Shiyi Chen

Jayden Edward Jameson Christopher

Srikar Sai Chundru

Sarah Jo Clay

Robert Luke Clites

Madison Elayna Coburn

Ethan Douglas Codner

Alexander Brooks Cody

Kayleigh Anne Coffey

Matthew Francis Colarusso

Ashton Wyatt Collins

Shea Collins

Nathaniel Alden Colman

Marianna Rose Colosimo

Justin M. Combs

Patrick Robert Conant

Gavin Michael Conklin

Benjamin Scott Connor

Alyssa Cheyenne Connors

Lindsey Elise Cook

John Richard Coomes

Aleisa Kate Corle

Maria Lucia Cotelo

Mikaela Ann Coverdale

Emily Grace Craine

Sebastian Michael Crawford

Brian Frederick Creelman

Justin David Creelman

Michael Metro Cremo

Gerald Louis Crispino

Sarah Elizabeth Crites

Alexa Marie Davidson

Hannah Yu-Jin Dawson

Noah Tyler Day

Adon Paul Deitch

Nina Gabrielle Marquez Delacruz

Nesibe Deliktas

Shelby Raye Dell’Anno

Hanna Nicole Dellarciprete

Sydney Nicole Devine

Emmanuel Raj Dhara Charles

Cory Alan Diehl

Grace Catherine Diskin

Tyler John Distenfeld

John Michael Dorazio

Mason Jeremy Dorazio

Benjamin Reagan Drury

Samuel James Edward Dubois

Tyler David Dum

Joshua Robert Dunkle

Tyler Marlin Dunn

Martin Quang Duong

Isabella Evelyn Durand

Huang Bo Herbert Ding Edmonds

Daniel Charles Ehresman

Dina Hamada Elmezayen

Sarah Christine Engel

Gavin John England

Baileigh Elizabeth Engle

Nathaniel Mark Erb

Yusuf Ercan

Daniel Alan Erickson

Stephen Patrick Esack

Abbas E. Essajee

Victor Terrell Isaiah Eubanks

Carleen Shannon Faas

Fady Fahmy

Ysabella Maxine Brown Fajardo

Brusk Arash Farook

Valentina Shumiao Farrell

Matthew Feeney Fencel

Angie Denise Fernandez

Ashley Nicole Fernandez

Madison Dorothy Ferrone

Erin Danielle Fingerman

Byron Kennard Fitch

Anna Chae Flaig

Dominic James Flemister

Jenna Elizabeth Flenner

Adrien Arlo Flickinger

Andrew Michael Ford

Brianna Rachel Foulkrod

Samantha Rose Francis

Aidan Parker Frawley

Madison Grace Freeland

Jaden Lee Freo

Jarrett Deane Fry

Josette Janet Gale

Mitchell Robert Gale

Nicholas Gamolin

Ava Elizabeth Garno

Olivia Rachel Garno

Cole Morgan Garrett

Alexandra Katherine Gaspich

Kathleen Riley Gay

Sarah Nicole Gehret

Meghan Marie Geister

Jaxton Moretz Gerhart

Julie Skylar Gerstner

Deanna Lynn Gilbert

Sophia Svetlana Gish

Maria Ayleasia Gist

Isaiah Ramon Gonzalez

Prestyn Tazz Goodling

Nathan Porter Govern

Isabella Marie Graff

Armin Grahic

Jacalyn Danielle Gray

Emilee Kay Gregg

Aaron Jacob Grinberg

Noah Michael Groelly

Abigail Elisabeth Gross

Macy Loren Grove

Anika Gupta

Hunter Ray Gutshall

Walid Habbati

Hailie Jean-Marie Hahn

Micah Joseph Haire

Rylee Marisa Halcomb

Alexis Marie Hale

Samantha Eileen Hall

Alexander Thomas Hall

Ethan Gerald Halter

Amanda Jean Hamilton

Jonalynn Rae Hamilton

Olivia Analyse Hamme

Trai Patrick Hannon

Edward Joseph Hans

Christopher Benjamin Hansen

Connor James Harrington

Hayleigh Alexandra Hart

Jalen Amir Harte

Celia Florence Haupt

Quinn Lucas Haverstick

Maddie Marie Hawkins

Kara Isabelle Hays

Jordan Scott Heinbaugh

Cameron John Heisey

Michaela Anike Heller

Dondre Michael Hepfer-McCleary

Lance Raymond Hershey

Amanda Katerina Hetzel

Tammy Mong Hoang

Alyssa Corinne Hoffman

Rhianna Mae Hoffman-Vaccarella

Zachary Tyler Holberg

Kayla Marie Honeysett

Riley Skye Hopkins

Stephen Benjamin Houck

Gabriel James Howard

Kalei Alana Howard

Jennifer Kristin Huber

Miranda Regan Huber

Jack Michael Hubley

Aeron Patrick Hudson

Aiden Elizabeth Hull

Nathaniel David Hunt

Kylie Ann Hunter

Sydney Gabrielle Hutcheson

Ruben Joseph Ibarra

Abdiaziz Aden Ibrahim

Mireya Iyanna Iman

Jamie Leigh Jackson

Hannah Grace Jacob

James Agustus Jaisingh

Syeda Eman Jawad

Julie Louise Jekot

Prabina Jogi

Kayden Scout Jones

Kayla Roberta Jones

Matea Tiffany Juric

Matthew Joseph Kane

Miles Ian Kapp

Elizabeth Bailey Kearns

Kayla Miriam Keefe

Jacob Alvey Keefer

Madison Larae Keefer

Abdu’Salaam Keeley

Mikhail Vasiliy Kehoe

Sydney Jordan Keim

Jordan Brian Kemprowski

Aditya Nivrati Kendre

Kyle Nicholas Kerrigan

Cecil Kessler

Rohan Khadka

Haya Aman Khan

Janet Kim

Sophia Kim

Keila Natania King

Samuel Webster King

Colby James Kint

Mackenzie Nathaniel Kirkwood

Aaron James Klemz

Taylar Danielle Kline

Anna Jane Knecht

Mary Rebecca Knittel

Young Jun Ko

Stetson Trevor Koby

Alexis Mya Kolivras-Cray

Isabella Ray Kolstad

Elijah Daniel Kornbau

Jensen Aryanne Kornfeind

Alexander Nikolai Kovach

Zachary Thomas Kramer

Taylor Michelle Krause

Maxwell Anton Krevsky

Madison Ann Kulp

Akshaj Tanay Kumar

Nayan Kunche

Jocelyn Makinsey Kuntz

Alexia Catherine Laclere

Bridgit Alexandra Lacombe

Noah James Lape

Ryan Lasloudji

Tashifa Salman Lateef

Elyssa Ashley Lau

Ethan Zane Lauric

Isabella Marie LaVia

Danny Le

Vy Vy Le

Luke Richard Leardi

Jeon Hee Lee

Roman David Lees

Colin Marks Legore

Ariana Yong Lehigh

Kara Grace Lehman

Riley Ann Lehman

Hannah Marie Lehr

Effie Manuela Lemus

Julia Rose Leo

Karina Patricia Lesniewski

Emily Elizabeth Lessard

Ryan Charles Letterman

Victoria Joy Lewis

Derek Li

Nabil Faisal Liban

Fan Lin

Allysae Helena Lippencott

Peyton Genevieve Livelsberger

Dev Lochan

Shawn Christopher Long

Chloe Leigh Lopez

Evan Edward Lord

Ethan Owen Wong Lubold

Jacob Andrew Lucas

Taylor Ann Lukoskie

Philip Daniel Lundblad

Samuel Dean Lundblad

Samantha Marie Lynn

Aaron Matthew Macbeth

Alexia Suzanne Mackey

Emmalee Elizabeth Maguire

Sundus Hared Mahamed

Ramsha Maheen

Nicole Angela Mandak

Sydney Alexandra Manns

Heather Marbaise

Anna Marchenka

Alexander Dominick Marshall

Aubrey Jacklyn Martin

Brynn Lee Martin

Chase Allen Martin

Iain Daniel Martin

Wyatt Allen Martz

Miguel Manoj Mascarenhas

Emily Ann Mashinski

Gianna Kristina Massara

Nuncio Raymond Massara IV

Aaron Eugene Mast

Joseph Lee Mast

Manuel Zachariah Mathews

Ami Lynne Mattingly

Emma Grace Mays

Kaitlyn Laree McClure

Toby Francis McClure

John James McDade

Catherine Fox McKenna

Cassandra Rose McKenzie

Karsen Ellen McLaughlin

Kelsea Dawn McMullen

Braden Ambler Mercer

Mark Joseph Messner

Joshua Lewis Metz

Samantha Rae Milbrand

Max Ethan Miller

Abigail Lorrain Miller

Clinton Edgel Miller

Foster Warren Miller

Isabella Marie Miller

Kyle Daniel Miller

Kylee Alexis Miller

Jordan Nicole Milliken

Grace Anne Milone

Joshua Scott Minnich

Gavin Scott Minor

Megan Antoinette Misitano

Milap Atul Mistry

Parinita Mithepati

Natalia Marie Modesto

Faiza Khalif Mohamed

Manaal Mohamed Suhail

Erika Amanda Monn

Maisha Moosa

Natalie Madison Morgan

Christopher James Moul

Jacob Mowery

Quinn Edward Mowery

Nicholas Alex Moyer

Daryl Alphonso Mullen

Adam Quinn Mumper

Chloe Danielle Murcavage

Amanda Leigh Murin

Damon Latrell Murphy

Conner Minwoo Murphy

Lauren Jodeemarie Murphy-Sweet

Madison Ruth Murray

Gabriel Matthew Musser

Makenzie Nicole Muthig

Colton Charles Myers

Karl Parker Myers

Kathryn Marie Nardella

Levi Russell Negley

Emily Marie Nelson

Alexa Marie Newell

Nhu Kha Nguyen

Christina Ly Nguyen

Kim-Anh Jade Nguyen

Uyen Kha Nguyen

Patryk Juliusz Nitecki

Jack William Norris

Courtney Erin Nuss

Eruchi Egeonu Obiri

Grace Kenneth O’Connor

Madeline Amanda O’Connor

Eniola Praise Odumosu

Travis John O’Keefe

Christian Michael Olenick

Cierra Hope Ollison

Lauren Carol Oppman

Ashanti Mari Ortiz

Myriam Moussa Oumarou

Rizna Marisol Padilla

Jeshrun Paul Pagidipati

Peyton Nicole Palmeri

Julian Jamescarlo Palumbo

Julianna Lavay Palumbo

Dylan Irvin Park

Brayden Anthony Parks

Joseph Curtis Pasquali

Brady William Patackis

Michael James Patchin

Akash Kalpesh Patel

Dipal H. Patel

Harshita Kamleshkumar Patel

Kunjan Bhadreshbhai Patel

Ruchi Sanjay Patel

Zeel Rakesh Patel

Krushil Dharmin Pathak

Rohan Prakash Patil

Om Vikram Pattarkine

James Michael Payne

Caitlyn Leann Peiffer

Isabella Vienne Penica

Kathryn Grace Petruzziello

Jesse Paul Petty

Duong Bao Loc Phan

Vivian Ngoc Phan

Justin Tyler Plessinger

Alexander Harrison Plummer

Richard Pokhrel

Kaleigh Jane Polovick

Tyler James Polovick

Abigail Irene Poppe

Ashley Nicole Poppe

Sujata Poudyel

James Anthony Povilaitis

Esha Pradhan

Kyla Brianne Pratt

Shenelle Nicole Price

Jennica Marie Prinzbach

Alexia Katharine Pugh

Dwain Robert Putnam

Landen Bradley Pyle

Nithika Radhakrishnan

Paris Margaret Radonovich

Alexis Nicole Reber

McKenna Rose Reeves

Avery Faith Renshaw

Clinton Tage Reventlow

Anisah Miyandah Rhoden

Jewellee Lynn Rice

Sydney Dianne Rice

Emma Winifred Richardson

Jackson Edgar Richmond

Aiden Carson Rimmer

Jack Ian Rives

Jania Rae Robinson

Sorangy Dinora Rodriguez

Teddy Leonardo Rodriguez

Tristan Angelo Roebuck

Javielys Nicole Rosado Landron

Evan Thomas Rose

Isabella Grace Rossiter

Isabella Sophia Roy

Gabriel William Ruhl

Joseph Ruiz

Rachel Alexandra Runk

Maddie Kay Russell

Lucretia Carole Rutkowski

Tanner Jenson Rutz

Julianne Marie Saffron

Alem Sahovic

Abubakar AdioAdewale Saka

Gwen Massie Sampson

Matthew Paul Samuel

Nayana Mary Santhosh

Kyle Garrett Sarnowski

Derik Stephen Sauve

Kyle Augustine Savage

Mariah Nicole Saxman

Caroline Rose Scalf

Jonah Kenneth Scholl

Katarina Jade Schorkhuber

Collin Michael Alexander Schrim

Jacob William Schwartz

Julia Evelyn Sears

Lindsay Elizabeth Seeley

Harsimran Kaur Sekhon

Gabriel Thomas Selan

Hailey Grace Selkirk

Shrey Ashish Shah

Adam Walid Shalan

Maggie Sue Shaver-Wilson

William Taylor Shaw

Patrick Alexander Shaw

Andrew Joseph Shea

Riley Michael Sheaffer

Seth Aaron Shearer

Eman Mohammad Sheikh

Hamza A. Sheikh

Emma Ruth Shepley

Alexa Eileen Sheridan

Megan Alexis Sherrard

Samuel Robert Sherry

Jason Patrick Shoen

Jordan Anthony Shopp

Cheyanne Elizabeth Shue

Semir Siljkovic

Lauren Elizabeth Sill

Mithil Sivaraju

Kayleigh Nicole Skipworth

Nathan Aaron Smelser

Aliza Grace Smith

Carly Elizabeth Smith

Gillian Christine Smith

Sarah Ann Smith

Michaela Marie Smith-Newell

Isabella Collette Sneed

Brandan Alexander Snook

Kennedy Lillian Snook

Elijah Anthony Snow

Luke Matthew Snyder

Ian Jaewon So

Gavin Thaddeus Sollenberger

Anushka Sonalkar

Suhaas Suraj Sontyana

Tarreahnna Kheiatarra Soukup

Dallas Leigh Speicher-Ramirez

Alicia Elizabeth Spong

Caprice Dakota Spriggs

Vivek Anand Srinivas

Lauren Ashley Stahl

Aubree Morgan Stick

Thomas Grant Still

Ashley Lynn Stockslager

Alyssa Nicole Stoneroad

Peter Owen Svitko

Cameron James Swab

Savannah Margaret Swartz

Everett Alexander Sweger-Eisenhart

Rylee Nicole Sweigard

Wyatt Michael Swineford

Ashritha Talluri

Annalee Tapp

Dakota Jacob Taylor

Mitchell Scott Taylor

William Laurence Taylor

Isha Thakkar

Isabella Madison Thelen

Briana Lynn Thomas

Ella Mae Frances Thomas

Cameron Ryan Tidwell

Gabrielle Elizabeth Titus

Logan James Tokle

Bailey Marie Tyner

Shruthi Umashankar

Lindsey Anne Underdonk

Caleb Isaiah Underkoffler

Nicholas Patrick Urich

Rebecca Jeanne VanSteenacker

Julian Silvano Velez

Shraddha Vemula

Maximus Benjamin Vener

Anirudh Venkatesh

Olivia Violet Verzella

Sarth Vorn Veur

Samantha Nicole Villa-Lobos

Samuel Vukelich

Alexandra Nicole Wagner

Brianna Lynn Wagner

Erin Lynne Wagner

Marshall James Wagner

Khalil Jamal Wakeem

Grace Madelyn Walker

Kellan Andrew Walker

Dylan Michael Walters Utter

Evelyn Ray Wandling

Alexander Robert Wardle

David Randal Wardle

Hayley Mckenna Watts

Derek Michael Weaver

Jake Darin Weeks

Luke Simon Wellman

Morgan Margaret Wells

Robert Emmanuel Timotheus Wells

Isaac Bruce White

Lance Nicholas Wickerham

Vivian Grace Wilkinson

Zachary Johan Willard

Kara Ana Maria Williams

David Russell Williams

John Robert Williams

Magill Mae Williams

Sarah Maria Williams

Ella Anne Willigerod

Song Papa Win

Ashley Noel Winfield

Jessica Jane Winkelbauer

Michael Andrew Winner

Jacob Frederick Winter

Mikaela Marie Wolf

Jaclyn Michelle Wood

Nicole Janeen Wood

Ryan Michael Wood

Sandy Yang

Kayley Madison Yantis

Sophia Yi

Taylor Leigh Yohn

Hailey Ann Young

Xavier Berg Zahn

Conner David Zampelli

Amy Norma Zhang

Mindy Zheng

Nicholas Noonan Zonarich

Alessandro Mario Zuccaroli

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