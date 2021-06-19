Graduation 2021: Cumberland Valley High School graduates

Here are the 2021 graduates of Cumberland Valley High School:
Mariam Atef Abdelmalak
Vanessa Sarah Abraham
Priya Ravi Acharya
Shamseldin Hassan Haroun Adam
Walter John Adamy
Dylan Edward Raymond Aderholt
Melahat Asude Akdemir
Madison Mae Albert
Adrianna Natasha Alibrando
Alondra Cristina Alicea Velez
Asher Trent Allen
Benjamin Hunter Allen
Jaela Henley Allen
Mohammed Saad Almutairi
Jennifer Laura Amato
Tehami Ammad
Kasey Elizabeth Amon
Kody Alexander Amon
Liam Joseph Anderson
Riley Elizabeth Anderson
Amanda Katherine Arbogast
Hannah Grace Arentz
Samuel Edward-Jeewon Argot
Nicholas Anthony Armbrust
Trevor John Arms
Matthew David Arnold
Zachary Allen Aucker
Harsh Aujla
Christopher John Austin
Michael Constantine Azar
Kaylee Jenae Bailor
Zachary Brandon Baker
Vaani Bansal
Walker Andrew Barrick
Bennett Oliver Bass
Yasmim Martins Van Erven Batista
Mariah Renee Baumgardt
William Lawson Baxter
John Henry Bechtel
Benjamin Francis Belga
Sarah Elizabeth Bellis
Owen Levi Bender
Henry Stephen James Bendzin
Caleb Scot Benner
Madelynn Elizabeth Bennett
Zachary Wyatt-Dashiell Benoist
Jesse Peter Berg
Nolan David Bish
Stella Laity Blacksmith
Zachary David Blocher
Dauson Raymond Bodenschatz
Sarah Vheena Boffoli
Jonathan Faiz Bolss
Reilly Morgan Bomboy
Olivia Grace Bonsick
Brendan Thomas Braasch
Lauren Rose Braught
Nathaniel Vincent Breach
Chloe Sophia Brennan
Kylie Olivia Brodkorb
Shannon Nicole Brown
Jacob Francis Burkhart
Elizabeth Christine Burnett
Jade Aundraya Burnham
Gregory David Burns
Parris Sophia Burns
Sophia Elizabeth Butler
Madison Marie Buzalka
Madeline Elizabeth Cain
Paige Olivia Campbell
Anthony Joseph Campisi
Wren Havin Cannon
Emma Marquette Cantor
Gabriel Quinn Carlson
Emma Grace Cerrelli
Mark Patrick McKinley Chambers
Baraka Anthony Chanka
Shiyi Chen
Jayden Edward Jameson Christopher
Srikar Sai Chundru
Sarah Jo Clay
Robert Luke Clites
Madison Elayna Coburn
Ethan Douglas Codner
Alexander Brooks Cody
Kayleigh Anne Coffey
Matthew Francis Colarusso
Ashton Wyatt Collins
Shea Collins
Nathaniel Alden Colman
Marianna Rose Colosimo
Justin M. Combs
Patrick Robert Conant
Gavin Michael Conklin
Benjamin Scott Connor
Alyssa Cheyenne Connors
Lindsey Elise Cook
John Richard Coomes
Aleisa Kate Corle
Maria Lucia Cotelo
Mikaela Ann Coverdale
Emily Grace Craine
Sebastian Michael Crawford
Brian Frederick Creelman
Justin David Creelman
Michael Metro Cremo
Gerald Louis Crispino
Sarah Elizabeth Crites
Alexa Marie Davidson
Hannah Yu-Jin Dawson
Noah Tyler Day
Adon Paul Deitch
Nina Gabrielle Marquez Delacruz
Nesibe Deliktas
Shelby Raye Dell’Anno
Hanna Nicole Dellarciprete
Sydney Nicole Devine
Emmanuel Raj Dhara Charles
Cory Alan Diehl
Grace Catherine Diskin
Tyler John Distenfeld
John Michael Dorazio
Mason Jeremy Dorazio
Benjamin Reagan Drury
Samuel James Edward Dubois
Tyler David Dum
Joshua Robert Dunkle
Tyler Marlin Dunn
Martin Quang Duong
Isabella Evelyn Durand
Huang Bo Herbert Ding Edmonds
Daniel Charles Ehresman
Dina Hamada Elmezayen
Sarah Christine Engel
Gavin John England
Baileigh Elizabeth Engle
Nathaniel Mark Erb
Yusuf Ercan
Daniel Alan Erickson
Stephen Patrick Esack
Abbas E. Essajee
Victor Terrell Isaiah Eubanks
Carleen Shannon Faas
Fady Fahmy
Ysabella Maxine Brown Fajardo
Brusk Arash Farook
Valentina Shumiao Farrell
Matthew Feeney Fencel
Angie Denise Fernandez
Ashley Nicole Fernandez
Madison Dorothy Ferrone
Erin Danielle Fingerman
Byron Kennard Fitch
Anna Chae Flaig
Dominic James Flemister
Jenna Elizabeth Flenner
Adrien Arlo Flickinger
Andrew Michael Ford
Brianna Rachel Foulkrod
Samantha Rose Francis
Aidan Parker Frawley
Madison Grace Freeland
Jaden Lee Freo
Jarrett Deane Fry
Josette Janet Gale
Mitchell Robert Gale
Nicholas Gamolin
Ava Elizabeth Garno
Olivia Rachel Garno
Cole Morgan Garrett
Alexandra Katherine Gaspich
Kathleen Riley Gay
Sarah Nicole Gehret
Meghan Marie Geister
Jaxton Moretz Gerhart
Julie Skylar Gerstner
Deanna Lynn Gilbert
Sophia Svetlana Gish
Maria Ayleasia Gist
Isaiah Ramon Gonzalez
Prestyn Tazz Goodling
Nathan Porter Govern
Isabella Marie Graff
Armin Grahic
Jacalyn Danielle Gray
Emilee Kay Gregg
Aaron Jacob Grinberg
Noah Michael Groelly
Abigail Elisabeth Gross
Macy Loren Grove
Anika Gupta
Hunter Ray Gutshall
Walid Habbati
Hailie Jean-Marie Hahn
Micah Joseph Haire
Rylee Marisa Halcomb
Alexis Marie Hale
Samantha Eileen Hall
Alexander Thomas Hall
Ethan Gerald Halter
Amanda Jean Hamilton
Jonalynn Rae Hamilton
Olivia Analyse Hamme
Trai Patrick Hannon
Edward Joseph Hans
Christopher Benjamin Hansen
Connor James Harrington
Hayleigh Alexandra Hart
Jalen Amir Harte
Celia Florence Haupt
Quinn Lucas Haverstick
Maddie Marie Hawkins
Kara Isabelle Hays
Jordan Scott Heinbaugh
Cameron John Heisey
Michaela Anike Heller
Dondre Michael Hepfer-McCleary
Lance Raymond Hershey
Amanda Katerina Hetzel
Tammy Mong Hoang
Alyssa Corinne Hoffman
Rhianna Mae Hoffman-Vaccarella
Zachary Tyler Holberg
Kayla Marie Honeysett
Riley Skye Hopkins
Stephen Benjamin Houck
Gabriel James Howard
Kalei Alana Howard
Jennifer Kristin Huber
Miranda Regan Huber
Jack Michael Hubley
Aeron Patrick Hudson
Aiden Elizabeth Hull
Nathaniel David Hunt
Kylie Ann Hunter
Sydney Gabrielle Hutcheson
Ruben Joseph Ibarra
Abdiaziz Aden Ibrahim
Mireya Iyanna Iman
Jamie Leigh Jackson
Hannah Grace Jacob
James Agustus Jaisingh
Syeda Eman Jawad
Julie Louise Jekot
Prabina Jogi
Kayden Scout Jones
Kayla Roberta Jones
Matea Tiffany Juric
Matthew Joseph Kane
Miles Ian Kapp
Elizabeth Bailey Kearns
Kayla Miriam Keefe
Jacob Alvey Keefer
Madison Larae Keefer
Abdu’Salaam Keeley
Mikhail Vasiliy Kehoe
Sydney Jordan Keim
Jordan Brian Kemprowski
Aditya Nivrati Kendre
Kyle Nicholas Kerrigan
Cecil Kessler
Rohan Khadka
Haya Aman Khan
Janet Kim
Sophia Kim
Keila Natania King
Samuel Webster King
Colby James Kint
Mackenzie Nathaniel Kirkwood
Aaron James Klemz
Taylar Danielle Kline
Anna Jane Knecht
Mary Rebecca Knittel
Young Jun Ko
Stetson Trevor Koby
Alexis Mya Kolivras-Cray
Isabella Ray Kolstad
Elijah Daniel Kornbau
Jensen Aryanne Kornfeind
Alexander Nikolai Kovach
Zachary Thomas Kramer
Taylor Michelle Krause
Maxwell Anton Krevsky
Madison Ann Kulp
Akshaj Tanay Kumar
Nayan Kunche
Jocelyn Makinsey Kuntz
Alexia Catherine Laclere
Bridgit Alexandra Lacombe
Noah James Lape
Ryan Lasloudji
Tashifa Salman Lateef
Elyssa Ashley Lau
Ethan Zane Lauric
Isabella Marie LaVia
Danny Le
Vy Vy Le
Luke Richard Leardi
Jeon Hee Lee
Roman David Lees
Colin Marks Legore
Ariana Yong Lehigh
Kara Grace Lehman
Riley Ann Lehman
Hannah Marie Lehr
Effie Manuela Lemus
Julia Rose Leo
Karina Patricia Lesniewski
Emily Elizabeth Lessard
Ryan Charles Letterman
Victoria Joy Lewis
Derek Li
Nabil Faisal Liban
Fan Lin
Allysae Helena Lippencott
Peyton Genevieve Livelsberger
Dev Lochan
Shawn Christopher Long
Chloe Leigh Lopez
Evan Edward Lord
Ethan Owen Wong Lubold
Jacob Andrew Lucas
Taylor Ann Lukoskie
Philip Daniel Lundblad
Samuel Dean Lundblad
Samantha Marie Lynn
Aaron Matthew Macbeth
Alexia Suzanne Mackey
Emmalee Elizabeth Maguire
Sundus Hared Mahamed
Ramsha Maheen
Nicole Angela Mandak
Sydney Alexandra Manns
Heather Marbaise
Anna Marchenka
Alexander Dominick Marshall
Aubrey Jacklyn Martin
Brynn Lee Martin
Chase Allen Martin
Iain Daniel Martin
Wyatt Allen Martz
Miguel Manoj Mascarenhas
Emily Ann Mashinski
Gianna Kristina Massara
Nuncio Raymond Massara IV
Aaron Eugene Mast
Joseph Lee Mast
Manuel Zachariah Mathews
Ami Lynne Mattingly
Emma Grace Mays
Kaitlyn Laree McClure
Toby Francis McClure
John James McDade
Catherine Fox McKenna
Cassandra Rose McKenzie
Karsen Ellen McLaughlin
Kelsea Dawn McMullen
Braden Ambler Mercer
Mark Joseph Messner
Joshua Lewis Metz
Samantha Rae Milbrand
Max Ethan Miller
Abigail Lorrain Miller
Clinton Edgel Miller
Foster Warren Miller
Isabella Marie Miller
Kyle Daniel Miller
Kylee Alexis Miller
Jordan Nicole Milliken
Grace Anne Milone
Joshua Scott Minnich
Gavin Scott Minor
Megan Antoinette Misitano
Milap Atul Mistry
Parinita Mithepati
Natalia Marie Modesto
Faiza Khalif Mohamed
Manaal Mohamed Suhail
Erika Amanda Monn
Maisha Moosa
Natalie Madison Morgan
Christopher James Moul
Jacob Mowery
Quinn Edward Mowery
Nicholas Alex Moyer
Daryl Alphonso Mullen
Adam Quinn Mumper
Chloe Danielle Murcavage
Amanda Leigh Murin
Damon Latrell Murphy
Conner Minwoo Murphy
Lauren Jodeemarie Murphy-Sweet
Madison Ruth Murray
Gabriel Matthew Musser
Makenzie Nicole Muthig
Colton Charles Myers
Karl Parker Myers
Kathryn Marie Nardella
Levi Russell Negley
Emily Marie Nelson
Alexa Marie Newell
Nhu Kha Nguyen
Christina Ly Nguyen
Kim-Anh Jade Nguyen
Uyen Kha Nguyen
Patryk Juliusz Nitecki
Jack William Norris
Courtney Erin Nuss
Eruchi Egeonu Obiri
Grace Kenneth O’Connor
Madeline Amanda O’Connor
Eniola Praise Odumosu
Travis John O’Keefe
Christian Michael Olenick
Cierra Hope Ollison
Lauren Carol Oppman
Ashanti Mari Ortiz
Myriam Moussa Oumarou
Rizna Marisol Padilla
Jeshrun Paul Pagidipati
Peyton Nicole Palmeri
Julian Jamescarlo Palumbo
Julianna Lavay Palumbo
Dylan Irvin Park
Brayden Anthony Parks
Joseph Curtis Pasquali
Brady William Patackis
Michael James Patchin
Akash Kalpesh Patel
Dipal H. Patel
Harshita Kamleshkumar Patel
Kunjan Bhadreshbhai Patel
Ruchi Sanjay Patel
Zeel Rakesh Patel
Krushil Dharmin Pathak
Rohan Prakash Patil
Om Vikram Pattarkine
James Michael Payne
Caitlyn Leann Peiffer
Isabella Vienne Penica
Kathryn Grace Petruzziello
Jesse Paul Petty
Duong Bao Loc Phan
Vivian Ngoc Phan
Justin Tyler Plessinger
Alexander Harrison Plummer
Richard Pokhrel
Kaleigh Jane Polovick
Tyler James Polovick
Abigail Irene Poppe
Ashley Nicole Poppe
Sujata Poudyel
James Anthony Povilaitis
Esha Pradhan
Kyla Brianne Pratt
Shenelle Nicole Price
Jennica Marie Prinzbach
Alexia Katharine Pugh
Dwain Robert Putnam
Landen Bradley Pyle
Nithika Radhakrishnan
Paris Margaret Radonovich
Alexis Nicole Reber
McKenna Rose Reeves
Avery Faith Renshaw
Clinton Tage Reventlow
Anisah Miyandah Rhoden
Jewellee Lynn Rice
Sydney Dianne Rice
Emma Winifred Richardson
Jackson Edgar Richmond
Aiden Carson Rimmer
Jack Ian Rives
Jania Rae Robinson
Sorangy Dinora Rodriguez
Teddy Leonardo Rodriguez
Tristan Angelo Roebuck
Javielys Nicole Rosado Landron
Evan Thomas Rose
Isabella Grace Rossiter
Isabella Sophia Roy
Gabriel William Ruhl
Joseph Ruiz
Rachel Alexandra Runk
Maddie Kay Russell
Lucretia Carole Rutkowski
Tanner Jenson Rutz
Julianne Marie Saffron
Alem Sahovic
Abubakar AdioAdewale Saka
Gwen Massie Sampson
Matthew Paul Samuel
Nayana Mary Santhosh
Kyle Garrett Sarnowski
Derik Stephen Sauve
Kyle Augustine Savage
Mariah Nicole Saxman
Caroline Rose Scalf
Jonah Kenneth Scholl
Katarina Jade Schorkhuber
Collin Michael Alexander Schrim
Jacob William Schwartz
Julia Evelyn Sears
Lindsay Elizabeth Seeley
Harsimran Kaur Sekhon
Gabriel Thomas Selan
Hailey Grace Selkirk
Shrey Ashish Shah
Adam Walid Shalan
Maggie Sue Shaver-Wilson
William Taylor Shaw
Patrick Alexander Shaw
Andrew Joseph Shea
Riley Michael Sheaffer
Seth Aaron Shearer
Eman Mohammad Sheikh
Hamza A. Sheikh
Emma Ruth Shepley
Alexa Eileen Sheridan
Megan Alexis Sherrard
Samuel Robert Sherry
Jason Patrick Shoen
Jordan Anthony Shopp
Cheyanne Elizabeth Shue
Semir Siljkovic
Lauren Elizabeth Sill
Mithil Sivaraju
Kayleigh Nicole Skipworth
Nathan Aaron Smelser
Aliza Grace Smith
Carly Elizabeth Smith
Gillian Christine Smith
Sarah Ann Smith
Michaela Marie Smith-Newell
Isabella Collette Sneed
Brandan Alexander Snook
Kennedy Lillian Snook
Elijah Anthony Snow
Luke Matthew Snyder
Ian Jaewon So
Gavin Thaddeus Sollenberger
Anushka Sonalkar
Suhaas Suraj Sontyana
Tarreahnna Kheiatarra Soukup
Dallas Leigh Speicher-Ramirez
Alicia Elizabeth Spong
Caprice Dakota Spriggs
Vivek Anand Srinivas
Lauren Ashley Stahl
Aubree Morgan Stick
Thomas Grant Still
Ashley Lynn Stockslager
Alyssa Nicole Stoneroad
Peter Owen Svitko
Cameron James Swab
Savannah Margaret Swartz
Everett Alexander Sweger-Eisenhart
Rylee Nicole Sweigard
Wyatt Michael Swineford
Ashritha Talluri
Annalee Tapp
Dakota Jacob Taylor
Mitchell Scott Taylor
William Laurence Taylor
Isha Thakkar
Isabella Madison Thelen
Briana Lynn Thomas
Ella Mae Frances Thomas
Cameron Ryan Tidwell
Gabrielle Elizabeth Titus
Logan James Tokle
Bailey Marie Tyner
Shruthi Umashankar
Lindsey Anne Underdonk
Caleb Isaiah Underkoffler
Nicholas Patrick Urich
Rebecca Jeanne VanSteenacker
Julian Silvano Velez
Shraddha Vemula
Maximus Benjamin Vener
Anirudh Venkatesh
Olivia Violet Verzella
Sarth Vorn Veur
Samantha Nicole Villa-Lobos
Samuel Vukelich
Alexandra Nicole Wagner
Brianna Lynn Wagner
Erin Lynne Wagner
Marshall James Wagner
Khalil Jamal Wakeem
Grace Madelyn Walker
Kellan Andrew Walker
Dylan Michael Walters Utter
Evelyn Ray Wandling
Alexander Robert Wardle
David Randal Wardle
Hayley Mckenna Watts
Derek Michael Weaver
Jake Darin Weeks
Luke Simon Wellman
Morgan Margaret Wells
Robert Emmanuel Timotheus Wells
Isaac Bruce White
Lance Nicholas Wickerham
Vivian Grace Wilkinson
Zachary Johan Willard
Kara Ana Maria Williams
David Russell Williams
John Robert Williams
Magill Mae Williams
Sarah Maria Williams
Ella Anne Willigerod
Song Papa Win
Ashley Noel Winfield
Jessica Jane Winkelbauer
Michael Andrew Winner
Jacob Frederick Winter
Mikaela Marie Wolf
Jaclyn Michelle Wood
Nicole Janeen Wood
Ryan Michael Wood
Sandy Yang
Kayley Madison Yantis
Sophia Yi
Taylor Leigh Yohn
Hailey Ann Young
Xavier Berg Zahn
Conner David Zampelli
Amy Norma Zhang
Mindy Zheng
Nicholas Noonan Zonarich
Alessandro Mario Zuccaroli