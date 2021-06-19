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Graduation 2021: Boiling Springs High School graduates
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Graduation 2021: Boiling Springs High School graduates

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Here are the 2021 graduates of Boiling Springs High School:

Gannon James Adams

Kaylee Bernice Allen

Braeden Alexander Aunkst

Joel Montgomery Kazutaka Bailey

Zoe Tae Barber

Bryson Zavier Barclay

Troy Aaron Bauer

Evan Thomas Beam

Douglas Steven Bear

Blain Alexander Berrier

Jeffrey Scott Bickle Jr.

Molly Ann Biggs

Luke Christian Blessing

Ethan Connor Blount

Haylie Adriana Boresow

Keegan John Brassel

Madeline Paige Bubb

Madyson Marie Burkey

Colin William Bush

Jaedon Seth Caparaz

Damon James Capriotti

Rebecca Rachelle Cassell

Kaylie Madison Clark

Anthony Rocco Crayton

Bryauna Taylor Croft

Eli Tommy Crum

Ethan Jacob Dague

Kara Ann Dale

Briana M. Dantzler

Amierah Nachea Davis

Quincy Kyree Davis

Roy Joseph Delevan

Wesley Robert Dellinger

Brayden S. T. DeWalt

Damian Constantine Dimopoulos

Nevin Finn Disque

Faith Josephine Dixon

Drake Evan Donley

Adem Duric

Samantha Dale Elliott

Jakob Michael Eltringham

Benjamin Michael Fasick

Tyler Jeffrey Foreman

Andrew Steven Francis

Matthew Ryan Fravel

Cora Emily Fries

Kyle Michael Fronk

Jason Edward Fulfer Jr.

Carly Marie Galbraith

Jayden Gray Garland

Patrick Thomas Garvey

Aaron James Gibelius

Maxx Joseph Domonic Gillen

Riley Scott Goodman

Hannah Elizabeth Goodwin

Garrett Austin Goril

Kyle Nathaniel Gorsuch

Kyle Matthew Graham

Christopher Matthew Gray

Kaylah Marguerite Green

Braxton Elizabeth Guttshall

Brenna Lynn Haggerty

Karina Wei Haldeman

Becca Corynn Halvorson

Cortnee Anne Halvorson

Madeleine Kale Kristine Hanlin

Michael Alexander Harrison

Cameron Lee Ray Haskins

Hannah Elizabeth Herman

Daniel Lee Hoover

Ethan Michael Hovis

Daniel Lee Hudson

Quintin Rileigh Hurst

De’Von Ray James

Aidan James Johnston-Walsh

Ethan Tremaine Jones

Jordan McKenna Jumper

Evan Olver Kase

Gerard John Kole III

Trevor Lee Kujawa

Katherine Elizabeth Lauriello

Joshua Daniel Lawyer

Summer Nicole Lebo

Maea Rose Leo

Jack Anthony Magnani

Austin Philip Mahoney

Jumari James Mortillero Marquez

Cole Eugene McClintock

Colin Andrew McClure

Ashlyn Jaine McCormick

Rylie Jade Meffert

Elaina Nicole Miller

Landon Thomas Miller

Aryn Hadley Navarro

Hoan My Tran Nguyen

Tanner Christian Nickel

Chastiry Ivette Nieves-Guadalupe-Kempf

Michael Clinton Nuttall III

Jonathon Thomas O’Brien

Jacob Douglas O’Connell

Joshua Michael O’Cull

Olivia Elizabeth Olsen

Madison Paige Olszyk

Christian Robert Orner

Jonathan Earl Orris

Taylor Keelin Pabis

Nicholas Xavier Packowski

Olivia Catherine Parsons

Serena Jasmin Perez

Daisy Marguerite Perkey

Elijah D. Rhodes-Bissoondyal

Zachary Michael Rjabanedelia

Alyssa Louise Roadcap

William Franklin Robinson

Matthew Tavis Ronan

Michael Thomas Ronan

Naomi Elizabeth Rothfus

Emilyn Grace Schwartz

Emina Sejmen

Lillian Elizabeth Sellers

Jack Christopher Shoap

Jacob Scott Shoop

Jered Ott Shughart

Grace Isabel Sibert

Nicholas O. Sightler

Bailey Andrew Smith

Hannah Beth Snyder

James Edward Snyder IV

Mason Andrew Sowers

Jacob Athanasios Sparages

Kaitlyn Marie Starner

Elexis Shea-Jessalyn Stouffer

Mackenzie T. Strohecker

Julian Alexandria Elizabeth Suter

Margaret Ann Swank

Aubrie Catherine Thorne

Hannah Josephine Tomblin

Alexander James Torio

Ashley Rose Troutman

Joshua Edward Turner

Yatsareli Yaquelin Urrea Anguamea

Emma Jane Van Pelt

Gibran Alexander Varahrami

Adison Cadence Verenna

Alexis Michelle Vincent

Makayla Elizabeth Voigt

Andrew James VonStein

Alexandra Mary Ward

Messiah Xzavion Ward

Alexandra Grace Werner

Joseph Charles White

Temarrie Derone Williams

Kevin James Wilson

Cyle Brady Winters

Nevan Christopher Winters

Olivia Marie Wolf

Aidan Matthew Woodward

Kyleen Elise Woodward

Katryn Alaine Yocum

Nathan John Yunk

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