Graduation 2021: Boiling Springs High School graduates

Here are the 2021 graduates of Boiling Springs High School:
Gannon James Adams
Kaylee Bernice Allen
Braeden Alexander Aunkst
Joel Montgomery Kazutaka Bailey
Zoe Tae Barber
Bryson Zavier Barclay
Troy Aaron Bauer
Evan Thomas Beam
Douglas Steven Bear
Blain Alexander Berrier
Jeffrey Scott Bickle Jr.
Molly Ann Biggs
Luke Christian Blessing
Ethan Connor Blount
Haylie Adriana Boresow
Keegan John Brassel
Madeline Paige Bubb
Madyson Marie Burkey
Colin William Bush
Jaedon Seth Caparaz
Damon James Capriotti
Rebecca Rachelle Cassell
Kaylie Madison Clark
Anthony Rocco Crayton
Bryauna Taylor Croft
Eli Tommy Crum
Ethan Jacob Dague
Kara Ann Dale
Briana M. Dantzler
Amierah Nachea Davis
Quincy Kyree Davis
Roy Joseph Delevan
Wesley Robert Dellinger
Brayden S. T. DeWalt
Damian Constantine Dimopoulos
Nevin Finn Disque
Faith Josephine Dixon
Drake Evan Donley
Adem Duric
Samantha Dale Elliott
Jakob Michael Eltringham
Benjamin Michael Fasick
Tyler Jeffrey Foreman
Andrew Steven Francis
Matthew Ryan Fravel
Cora Emily Fries
Kyle Michael Fronk
Jason Edward Fulfer Jr.
Carly Marie Galbraith
Jayden Gray Garland
Patrick Thomas Garvey
Aaron James Gibelius
Maxx Joseph Domonic Gillen
Riley Scott Goodman
Hannah Elizabeth Goodwin
Garrett Austin Goril
Kyle Nathaniel Gorsuch
Kyle Matthew Graham
Christopher Matthew Gray
Kaylah Marguerite Green
Braxton Elizabeth Guttshall
Brenna Lynn Haggerty
Karina Wei Haldeman
Becca Corynn Halvorson
Cortnee Anne Halvorson
Madeleine Kale Kristine Hanlin
Michael Alexander Harrison
Cameron Lee Ray Haskins
Hannah Elizabeth Herman
Daniel Lee Hoover
Ethan Michael Hovis
Daniel Lee Hudson
Quintin Rileigh Hurst
De’Von Ray James
Aidan James Johnston-Walsh
Ethan Tremaine Jones
Jordan McKenna Jumper
Evan Olver Kase
Gerard John Kole III
Trevor Lee Kujawa
Katherine Elizabeth Lauriello
Joshua Daniel Lawyer
Summer Nicole Lebo
Maea Rose Leo
Jack Anthony Magnani
Austin Philip Mahoney
Jumari James Mortillero Marquez
Cole Eugene McClintock
Colin Andrew McClure
Ashlyn Jaine McCormick
Rylie Jade Meffert
Elaina Nicole Miller
Landon Thomas Miller
Aryn Hadley Navarro
Hoan My Tran Nguyen
Tanner Christian Nickel
Chastiry Ivette Nieves-Guadalupe-Kempf
Michael Clinton Nuttall III
Jonathon Thomas O’Brien
Jacob Douglas O’Connell
Joshua Michael O’Cull
Olivia Elizabeth Olsen
Madison Paige Olszyk
Christian Robert Orner
Jonathan Earl Orris
Taylor Keelin Pabis
Nicholas Xavier Packowski
Olivia Catherine Parsons
Serena Jasmin Perez
Daisy Marguerite Perkey
Elijah D. Rhodes-Bissoondyal
Zachary Michael Rjabanedelia
Alyssa Louise Roadcap
William Franklin Robinson
Matthew Tavis Ronan
Michael Thomas Ronan
Naomi Elizabeth Rothfus
Emilyn Grace Schwartz
Emina Sejmen
Lillian Elizabeth Sellers
Jack Christopher Shoap
Jacob Scott Shoop
Jered Ott Shughart
Grace Isabel Sibert
Nicholas O. Sightler
Bailey Andrew Smith
Hannah Beth Snyder
James Edward Snyder IV
Mason Andrew Sowers
Jacob Athanasios Sparages
Kaitlyn Marie Starner
Elexis Shea-Jessalyn Stouffer
Mackenzie T. Strohecker
Julian Alexandria Elizabeth Suter
Margaret Ann Swank
Aubrie Catherine Thorne
Hannah Josephine Tomblin
Alexander James Torio
Ashley Rose Troutman
Joshua Edward Turner
Yatsareli Yaquelin Urrea Anguamea
Emma Jane Van Pelt
Gibran Alexander Varahrami
Adison Cadence Verenna
Alexis Michelle Vincent
Makayla Elizabeth Voigt
Andrew James VonStein
Alexandra Mary Ward
Messiah Xzavion Ward
Alexandra Grace Werner
Joseph Charles White
Temarrie Derone Williams
Kevin James Wilson
Cyle Brady Winters
Nevan Christopher Winters
Olivia Marie Wolf
Aidan Matthew Woodward
Kyleen Elise Woodward
Katryn Alaine Yocum
Nathan John Yunk