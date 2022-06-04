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Carlisle High School graduating class 2022

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Carlisle Graduation 9.JPG

Mykaela Ocampo, class president, leads the Carlisle High School Class of 2022 into Ken Millen Stadium for its graduation ceremony, on Friday.

 Jason Malmont, The Sentinel

Bilal Abakar

William J. Adams

Emma Linn Ahl

Landyn Alexander

Logan Alonzo

Hanna Caden Alwine

Nicholas S. Anderson

Samuel Anderson

Shelby Anderson

Tamier Josiah Anderson

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Photos: Scenes from the 2022 Carlisle High School graduation ceremony
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