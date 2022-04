Local Results for April 29

BASEBALL

SCHOLASTIC

Nonleague

Cumberland Valley;213;000;3— 9;10;0

Mechanicsburg;000;201;0— 4;4;3

B. Grimes, E. Benedict (4), A. Barrow-Somers (4); W. Hummel, C. Fey (4). WP: Barrow-Somers. LP: Hummel. SO-BB: Grimes 2-4, Benedict 0-1, Barrow-Somers 6-3; Hummel 3-3, Fey 4-1. HR: CV- L. Sauve.

Central York;000;000;0— 0;5;4

Cedar Cliff;002;200— 4;10;0

A. Barger, C. Grady; N. Mankoski. WP: Mankoski. LP: Barger. SO-BB: Barger 4-2, Grady 1-1; Mankoski 11-0. HR: None.

East Pennsboro;004;120;4— 11;10;1

Susquehannock;002;000;2— 4;7;3

A. Angelo, H. Case (4), C. Deibler (5); L. Houser, J. Preston (3), J. Smith (7). WP: Angelo. LP: Houser. SO-BB: Angelo 2-2, Case 2-4, Deibler 2-1; Houser 1-4, Preston 5-3, Smith 1-0. HR: None.

Red Land;000;000;000— 0;6;1

Northern;000;000;001— 1;5;0

K. Peifer, E. Keefer (8); J. Sullivan, K. Budzinski (9). WP: Budzinski. LP: Keefer. SO-BB: Peifer 10-2, Keefer 1-2; Sullivan 7-1, Budzinski 0-0. HR: None.

TENNIS

SCHOLASTIC BOYS

Mid-Penn Tournament

Class 3A

At CD East

Semifinals

1 Singles

A. Mahaffey (Pal) d. W. Johnston (Mech), 6-1, 6-0; T. Mahaffey (Pal) d. W. Ong (CV), 6-4, 6-2.

2 Singles

R. Kluger (CV) d. M. Dissinger (LD), 6-0, 6-0; E. Noll (CD) d. A. DeYoung (Car), 6-2, 6-0.

3 Singles

R. Thomas (CV) d. S. Mathur (Her), 6-1, 6-0; A. Mark (Pal) d. A. Renault (Car), 6-1, 6-0.

District Doubles

A. Mahaffey and T. Mahaffey (Pal) d. R. Wellmon and A. DeYoung (Car) by forfeit; W. Ong and R. Kluger (CV) d. J. Mullins and C. Horner (Her), 7-5, 6-2.

1 Doubles

N. Ciesielka and C. Heisey (Pal) d. F. Aziz and C. Horner (Her), 6-4, 6-0; B. Singh and S. Kazi (CV) D. m. Chotiner and C. Garauel (CD), 6-1, 6-3.

2 Doubles

M. Hanford and M. Carrera (Her) d. O; Vida and C. Heisey (Pal), 7-4, 6-1; A. Tripathi and N. Khattar (CV) d. D. Kass and A. O’Neill (CD), 6-4, 6-1.

Class 2A

At East Pennsboro

Finals

1 Singles

J. Tang (McD) d. A. Tran (T), 7-6(3), 2-6, 6-4.

2 Singles

A. Huynh (EP) d. J. Centenera (T), 3-6, 6-3, 6-4.

3 Singles

S. Gross (T) d. J. Steinhart (EP), 6-4, 6-3.

District Doubles

G. Hann and D. Swailes (JB) d. A. Tran and A. Pham

1 Doubles

Laforme and Bayley (T) d. Whitmyer and Shaffer (Mid), 6-2, 6-4.

2 Doubles

Kannampully and Schiffer (T) d. Lekites and Harper (Mid), 6-3, 6-4.

SOFTBALL

SCHOLASTIC

Nonleague

New Oxford;200;000;0—2;4;4

Cumberland Valley;060;201;X—9;9;0

Dill and Woel; Coburn, May (6) and Bornman. WP: Coburn. LP: Dill. SO-BB: Dill 2-1; Coburn 5-1; May 4-1. HR: None.

East Pennsboro;312;013;5—15;15;4

Northeastern;010;020;0—3;5;4

C. Frey and E. Mitrovick; J. Capers and M. Schell. SO-BB: Frey 5-1; Capers 11-2. HR: Schell (EP), Capers (EP), M. Badali (EP).

Thursday’s Results

Mid-Penn Commonwealth

Cumberland Valley;034;001;(10)—18;15;2

Central Dauphin;400;002;3—9;16;5

May, Coburn (4) and Bornman; Wonsick, n/a, Lock and Fisher. WP: Coburn. LP: Wonsick. SO-BB: May 2-1, Coburn 2-1; Wonsick 1-1, Lock 2-1. HR: M. Martin (CV), E. Morgan (CV), S. DePietress (CV); Wonsick (CD).

Mid-Penn Colonial

Shippensburg;033;004;0—10;13;4

Big Spring;107;015;X—14;9;3

C. Bender, E. Worthington (5) and O. Lebitz; R. Holtry, R. Piper (3) and J. Hari. WP: Piper. LP: Worthington. SO-BB: Bender 6-4, Worthington 1-2; Holtry 0-3, Piper 5-2. HR: M. Black (BS), R. Mullen (Ship), Piper (BS).

Northern;300;044—11;14;2

Boiling Springs;000;001—1;6;3

A. MacKey, E. Stiffler (6) and B. Wiley; S. Schoffstall, D. Lawyer (5), and E. Decker. SO-BB: Mackey 3-0, Stiffler 0-0; Schoffstall 0-1, Lawyer 1-0. HR: Folk (N).

Nonleague

Daniel Boone;003;0—3;5;2

Mechanicsburg;148;4—18;15;2

Maggs, Kriebel (4) and Stout; Saposnek, Holtzapple (4) and Bittner. WP: Saposnek. LP: Maggs. SO-BB: Maggs 0-5, Kriebel 1-2; Saposnek 6-1, Holtzapple 1-0. HR: none.

